PS5 : Les premières listes de trophées dévoilées (Demon’s Souls, Godfall…)

A quelques jours du lancement de la PlayStation 5, la nouvelle console de Sony se dévoile sur ce multiples aspects : les premiers tests sont tombés et l’on a donc eu des avis ou des précisions, comme sur la place disponible sur disque dur. Désormais, ce sont les trophées des jeux qui seront disponibles au lancement qui viennent d’être dévoilés. Faisons le tour.

Une différence avec la PS4 ?

Comme très souvent, c’est le site Exophase qui nous dévoile l’information. Les serveurs PlayStation se sont mis à jour et l’on a pu découvrir une petite dizaine de jeux PS5 dont les trophées viennent d’apparaître. Au programme, du Godfall, du Astro’s Playroom mais aussi du Demon’s Souls ou encore du Sackboy. Pour l’instant, toutes ces nouvelles listes sont en anglais, mais nul doute que la version française ne tardera pas, la console étant disponible dans une dizaine de jours.

Est-ce qu’il y a du changement avec les versions PS4 ? A première vue, non. Si l’on compare les trophées de Sackboy A Big Adventure sur PS4 et PS5 ou Watch Dogs Legion, les trophées, leurs intitulés et leur rang (or, argent…), sont les mêmes. Cependant, on peut remarquer une légère différence de points dans la somme totale. Watch Dogs rapporte 1,320 dans sa version PS4, contre 1,035 dans sa mouture PS5.

Le remaster de Spider-Man ajoute des trophées

Si on vous liste plus loin les liens pour accéder aux trophées, on peut s’attarder sur la liste de Marvel’s Spider-Man Remastered, la version remasterisée de l’épisode sorti sur PS4 qui revient dans une mouture améliorée sur PS5. Si l’ensemble des trophées sont les mêmes que pour le jeu de base, on remarque cependant une liste « DLC Remastered », exclusive donc à cette version PS5.

Cinq trophées, tous en argent, qui vont inciter les joueurs à repasser à la caisse pour obtenir un nouveau 100%. On a de l’optimisation avec un trophée qui demande de maximiser tous les gadgets ou encore de terminer une base ennemie sans subir aucun dégâts. A noter qu’Insomniac Games avait déjà annoncé l’arrivée de nouveaux trophées.

Les listes qui viennent d’apparaître

On vous dresse les jeux qui viennent donc de lâcher leurs trophées PlayStation 5. Rien de bien surprenant, si ce n’est l’apparition de Goonya Fighter et Undead Horde, deux titres sans prétention mais qui n’avaient pas encore annoncés de version PS5.

Voici les premières listes de trophées PS5 (en anglais) :

Bien sûr, on couvrir la majorité de ces titres, soit dans des tests complets, soit à travers moult guides & astuces.