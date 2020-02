La PS4 franchit les 108,9 millions de consoles distribuées dans le monde

Alors que Sony ne sait toujours pas à quel prix la PS5 sera vendue, il y a encore de nombreuses bonnes nouvelles pour sa machine actuelle. On avait appris la semaine passée par exemple qu’il s’était vendu pas moins de 1,181 milliard de jeux sur la PlayStation 4. Oui, c’est énorme. Et la console affiche encore de très bonnes performances.

Un point sur les ventes de la PS4

Sony a apporté quelques précisions dans ses résultats financiers quant aux consoles écoulées : on apprend que ce sont 108,9 millions de PlayStation 4 qui ont expédiées à travers le monde à la date du 31 décembre 2019. On parle bien sûr de machines distribuées et non de ventes directes mais cela fait tout de même un joli chiffre, sachant que ce sont 6,1 millions de PS4 livrées au cours du trimestre de l’exercice 2019 qui s’est clôturée.

Le constructeur nippon ne revoit pas ses plans pour l’année fiscale en cours et prévoit toujours un total de 13,5 millions de machines vendues pour cette période. On apprend aussi qu’il y avait 38,8 millions d ‘abonnés PlayStation Plus au 31 décembre, soit 2,5 millions de plus que l’année passée sur la même période. D’ailleurs, les jeux PS Plus de février viennent de sortir, donc pensez à les ajouter à votre bibliothèque.