PS VR2 : Seulement 270 000 unités écoulées pour le casque de Sony ?

Le lancement du PlayStation VR2 n’aura finalement pas fait grand bruit en raison d’un mois de février déjà bien chargé en actualités et en grosses sorties. De plus, le prix du casque et l’absence de retrocompatibilité n’a pas aidé Sony à vendre son dernier accessoire de luxe, même si l’on imagine que celles et ceux qui ont une vraie curiosité pour la réalité virtuelle se sont laissés tenter. Plus d’un mois après ce lancement, le journaliste Takashi Mochizuki vient apporter des premiers chiffres du PS VR2, qui n’ont pour l’instant rien d’officiel, mais qui font tout de même parler.

Des chiffres qui demandent à être confirmés

Avant toute chose : il est nécessaire d’être très prudent face aux informations avancées par Bloomberg ici. Takashi Mochizuki a déjà été contredit par Sony sur ses scoops sur le PS VR2, c’est pourquoi on utilisera uniquement le conditionnel ici, surtout lorsque l’on regarde en détail comment le journaliste avance ces premiers chiffres.

Il indique notamment que seuls 270 000 millions de casques PS VR2 auraient été vendus durant la période de lancement, ce qui n’est pas forcément un excellent résultat pour Sony qui devait sans doute viser le million (même si aucune prévision n’a été rendue publique). Le journaliste indique que ce chiffre lui a été indiqué par une recherche menée avec IDC, qui se base avant tout sur des études et de données récoltées sur le marché, mais qui n’est pas en mesure de fournir de chiffres officiels comme peut le faire Sony. On peut tout de même statuer que les chiffres de ventes du casque tournent aux alentours de ce résultat, mais on attendra d’abord d’avoir la confirmation de la part de Sony.

Si cette estimation est correcte, ce n’est effectivement pas un très bon départ pour la casque, qui a pour objectif de dépasser les ventes du premier PS VR. Mais il reste encore beaucoup de cartes à jouer pour Sony : baisser le prix du PS VR2, sortir plus de jeux, rendre le casque disponible sur d’autres sites marchands (il n’est en vente que sur la boutique officielle PlayStation)…

On attendra de voir le prochain bilan financier du groupe pour savoir quelle stratégie il compte adopter pour booster les ventes de ce casque.