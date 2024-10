Project ARC : Un nouveau shooter tactique multijoueur en vue de dessus annoncé sur PC par PUBG Studios et Krafton

Des combats dynamiques et réalistes en perspective

Souhaitant proposer une expérience de jeu dynamique et réaliste avant tout inspirée de PUBG, cette production nous fera participer à des matchs en 5v5 en ligne opposant deux équipes. Alternant entre phases offensives et défensives sur des cartes fermées, les attaquants doivent progresser avec prudence dans le but de localiser et pirater la crypte cachée d’un bâtiment protégé par les défenseurs. Un concept qui ne manquera pas de nous faire penser plus ou moins à Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege dans l’esprit.

Pour arriver à leurs fins, chaque équipe pourra compter sur un casting de personnages variés, dotés de compétences, armes et gadgets uniques. Fusils d’assaut, pistolets, mitraillettes, snipers, lance-grenades, drones de reconnaissance, explosifs de proximité… l’équipement à notre disposition promet d’être à la fois vaste et complet. Etant donné que le titre se joue en vue de dessus, notez que votre ligne de mire et celles de vos coéquipiers seront visibles en temps réel, ceci afin de faciliter la communication entre vous de façon immédiate et non verbale.

Project ARC sera disponible à une date encore indéterminée sur PC via Steam.