Programme Fiabilité MEDION et ERAZER : une garantie en béton armé pour des produits ultra fiables

Une garantie qui va au-delà des standards

Le Programme Fiabilité de MEDION et ERAZER se distingue par une offre comme on en voit rarement : en cas de panne technique, vous bénéficiez d’un remboursement intégral du produit, tout en profitant d’une réparation gratuite. Cet engagement exceptionnel traduit une sécurité et une fiabilité rares dans le domaine de l’électronique. Les deux marques allemandes misent ainsi sur leur réputation de qualité et de durabilité pour rassurer les consommateurs et renforcer leur confiance.

Nous sommes si sûrs de la fiabilité de nos produits que, même en cas de panne, vous serez intégralement remboursé en plus de bénéficier d’une réparation

a affirmé Karim Xavier Guessab, directeur commercial France de MEDION / ERAZER lors d’une interview.

Les étapes pour profiter du Programme Fiabilité

Bénéficier de ce programme est simple et accessible. Voici les trois étapes clés :

Achetez un produit participant avant le 31 mars 2025 : Cela inclut une large sélection de produits MEDION et ERAZER, qu’il s’agisse d’ordinateurs, de PC gaming ou d’autres équipements électroniques. Enregistrez votre produit : Rendez-vous sur les sites dédiés de MEDION ou ERAZER pour inscrire votre achat dans le cadre du Programme Fiabilité. Cette étape est essentielle pour activer la couverture. Profitez de la couverture en cas de panne : En cas de problème technique, il vous suffit de contacter le service après-vente pour déclencher le remboursement et la réparation de votre appareil.

MEDION : l’excellence accessible à tous

Originaire d’Allemagne, MEDION est un acteur incontournable des produits électroniques grand public. Depuis sa création en 1983, la marque s’est imposée comme un spécialiste de l’informatique avec toujours d’excellents rapports qualité-prix, offrant une gamme diversifiée qui inclut ordinateurs portables, électroménager et téléviseurs. MEDION a su préserver son ADN axé sur l’innovation et le service client. Chose que l’on a d’ailleurs pu nous-même confirmer sur l’un des produits de la marque testé récemment (le Medion SPRCHRGD 14 S1 Elite).

Avec des équipements conçus en Allemagne et vérifiés minutieusement pour garantir leur fiabilité, MEDION propose une expérience utilisateur sans compromis. Le Programme Fiabilité s’inscrit dans cette démarche, offrant aux acquéreurs une tranquillité d’esprit totale.

ERAZER : la référence des gamers

ERAZER, la branche gaming de MEDION, s’adresse directement aux joueurs exigeants. Avec des configurations allant de 500 à 4500 €, ERAZER propose une gamme complète d’ordinateurs gaming et de périphériques, combinant performance et accessibilité. Karim Xavier Guessab explique :

Des machines équipées des dernières technologies, comme les processeurs Intel de 14e génération et les cartes graphiques NVIDIA RTX 4090, à des prix compétitifs

La marque, totalement autonome depuis son repositionnement, dispose de son propre pôle R&D en Allemagne. Elle innove constamment pour proposer des solutions qui répondent aux besoins des gamers en Europe, tout en préservant un haut niveau de qualité. En plus de son implication dans les grands événements dédiés au jeu vidéo comme la Gamescom et la Paris Games Week, ERAZER affirme sa présence à travers des partenariats stratégiques avec des distributeurs comme Fnac, Cdiscount et Amazon.

Une provenance et un engagement européen

MEDION et ERAZER partagent des valeurs fortes qui résonnent avec les consommateurs européens : qualité, fiabilité et innovation. Tous les produits des deux marques sont conçus et assemblés en Allemagne, garantissant un niveau d’excellence difficilement égalé (la fameuse Deutsche Qualität). Faire le choix d’un matériel conçu et assemblé en Europe, c’est aussi faire le choix d’une meilleure traçabilité, d’un respect accru des normes environnementales et sociales, et d’une logistique optimisée pour réduire les délais de livraison. En privilégiant des produits européens, vous contribuez également à soutenir l’économie locale et à encourager des pratiques industrielles responsables. Le Programme Fiabilité est une démonstration éclatante de cette philosophie.

Choisir un produit MEDION ou ERAZER, c’est opter pour bien plus qu’un simple appareil électronique. Avec le Programme Fiabilité, ces marques allemandes montrent qu’elles placent la barre très haut en matière de confiance et de satisfaction client. Que vous soyez un consommateur à la recherche de solutions performantes ou un gamer en quête de matériel à la hauteur de vos attentes, ce programme vous offre une véritable tranquillité d’esprit. Alors, quel type de personne êtes-vous ? MEDION ou ERAZER ?