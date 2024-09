Test Medion SPRCHRGD 14 S1 Elite – Un bon compagnon de travail

Fondé en 1983 et racheté en 2011 par Lenovo, Medion s’est forgé une réputation solide dans le monde de l’électronique grand public en proposant des produits offrant un bon rapport qualité/prix. Au fil des années, la marque a su se démarquer par son approche innovante, que ce soit dans le domaine des ordinateurs portables, des PC de bureau ou des appareils connectés, en particulier concernant les produits d’entrée de gamme. Aujourd’hui, Medion frappe fort avec le SPRCHRGD 14 S1 Elite, équipé du tout nouveau Snapdragon X Elite, un processeur conçu pour maximiser la rapidité tout en réduisant la consommation d’énergie. Il intègre également le Copilot+, une fonctionnalité propulsée par l’intelligence artificielle qui joue le rôle d’assistant de travail, en anticipant les besoins de l’utilisateur, en facilitant la navigation entre les applications et en optimisant les performances en temps réel. Après deux semaines de test, voici notre verdict sur ce notebook assez pratique.

Design

Le Medion SPRCHRGD 14 S1 Elite propose un design assez sobre, pour ne pas dire très classique. Une esthétique minimaliste qui plaira sans doute au public visé cherchant avant tout une utilisation professionnelle. Heureusement, il peut compter sur un châssis en aluminium léger (1,4 kg) et fin (16,9 mm) permettant de l’emporter facilement partout. Malgré sa finesse, l’appareil est bien équipé en termes de connectivité avec des ports USB-C 4.0, USB-A, HDMI, ainsi qu’une prise casque de 3,5 mm. Malgré l’absence d’un port Ethernet, le Wi-Fi 7, intégré grâce au module Qualcomm FastConnect 7800, et le Bluetooth 5.4 offrent des connexions plus que suffisantes.

Le Medion SPRCHRGD 14 S1 Elite fait partie de cette nouvelle vague de PC portables Copilot + sous processeur ARM. N’ayant pas eu l’occasion d’essayer d’autres modèles par nous-même, il est assez difficile de le placer par rapport aux autres marques qui sont également lancées dans cette mouvance. Néanmoins, on peut affirmer qu’il est l’un des plus abordables actuellement. Le modèle de base avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD est proposé à 1 199 €. La version plus haut de gamme, avec 32 Go de RAM et 1 To de SSD, est disponible à 1 299 € (cette dernière est la version de test que nous avons reçue par le constructeur). Pour vous donner une idée, la concurrence propose, en moyenne, des modèles de base démarrant à 1400€ environ.

Ecran

L’écran de 14 pouces du Medion SPRCHRGD 14 S1 Elite est un atout majeur grâce à une dalle IPS au format 16:10, avec une résolution WQXGA+ (2880×1800) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il couvre 100 % de l’espace colorimétrique sRGB, ce qui permet une reproduction des couleurs fidèle et précise. Bien que cette qualité s’adresse avant tout aux créateurs et professionnels de l’image (comme de la retouche photo), cela ne l’empêche pas de briller également pour les loisirs, que ce soit pour jouer ou regarder des films et séries.

Petite déception tout de même concernant les haut-parleurs qui sont certes puissants, mais manquent de clarté et peuvent même vriller dans les aigus. Cela reste acceptable pour un PC aussi fin (la compression jouant assez dans le rendu), toutefois on préfèrera l’utilisation d’un casque dans la plupart des cas.

Performances

Le Medion SPRCHRGD 14 S1 Elite est propulsé par le Qualcomm Snapdragon X Elite, une puce ARM à 12 cœurs qui vise à offrir un bon compromis entre performance et efficacité énergétique. Grâce à l’Adreno Graphics et au Hexagon NPU, ce portable gère sans effort les applications gourmandes en ressources tout en intégrant le fameux Copilot+.

Dans le quotidien, il peut grandement vous aider à gagner du temps en vous aidant dans la rédaction de mails, en résumant de très longs documents, en créant des Powerpoint plus facilement ou encore en organisant vos fichiers et dossiers selon vos préférences. La marque met cette fonctionalité en avant, mais l’utilisation de l’IA ne sera pas la même selon les profils et les utilisations. La technologie a encore ses limites quelque soit le domaine. Malgré tout, de notre point de vue, il est plutôt performant pour une utilisation professionnelle standard. Cependant, c’est un peu moins le cas sur les jeux.

En effet, le PC de Medion ne va pas vous permettre de jouer à une grande gamme de jeux, toutefois il pourra faire l’affaire sur les classiques du genre généralement bien optimisés comme League of Legends ou Fortnite. N’espérez donc pas faire tourner des jeux trop gourmands, de plus il vous faudra souvent faire des concessions graphiques. De notre côté, nous avons par exemple testé Cloudpunk et Firewatch. Tous deux ont difficilement tourné en performances élevées, et même en « moyen » ce n’était pas parfait.

Clavier, touchpad et batterie

Le clavier rétroéclairé propose une qualité assez standard, mais offre un retour tactile satisfaisant lors de la saisie. C’est suffisant pour un usage bureautique, bien que moins adapté au gaming (on est loin des claviers de PC portables dédiés au jeu). Le touchpad, quant à lui, est réactif et suffisamment spacieux, mais légèrement bruyant à l’utilisation.

L’autonomie est l’un des points forts de cet appareil. Avec une batterie de 65 Wh, le Medion SPRCHRGD 14 S1 Elite peut tenir jusqu’à 18 heures sur une seule charge, selon l’utilisation. Cette autonomie est grandement améliorée par les algorithmes d’intelligence artificielle, qui optimisent la consommation d’énergie en fonction de vos habitudes. D’après nos observations il tient ses promesses alors que nous avons essayé plusieurs jeux qui consomment plus de batterie que la plupart des applications.