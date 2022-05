Prime Gaming : Far Cry 4, Escape from Monkey Island et d’autres jeux gratuits en juin 2022

Chaque mois, le géant de la revente en ligne, Amazon, met à disposition plusieurs jeux gratuitement via son offre Prime Gaming. Des titres à télécharger sans frais supplémentaires si vous êtes abonnés Prime, à la façon d’un PlayStation Plus, et l’on connait la prochaine fournée de jeux offerts qui arriveront en juin 2022.

Direction Kyrat

Ne l’oubliez pas, si vous avez un abonnement Amazon Prime (l’abonnement est à 49€ par an ou 5.99€ mensuellement), vous pouvez récupérer des jeux tous les mois sur PC. L’offre n’est pas toujours aussi aguicheuse que les autres abonnements sur consoles mais permet tout de même de profiter de quelques titres sympathiques, à l’instar de Dead Space 2 qui était gratuit en mai.

Pour ce mois de juin 2022, Amazon continue la série iconique des Monkey Island, puisqu’après The Curse of Monkey Island (encore téléchargeable jusqu’au 31 mai), on y retrouvera un autre épisode. Mais le titre phare est sans doute Far Cry 4, permettant aux joueurs et joueuses qui ne l’ont pas encore fait de le récupérer dans les prochains jours.

Voici la liste des jeux mis à disposition gratuitement pour les abonnés Prime en juin :

Far Cry 4

Escape from Monkey Island

Astrologaster

Across The Grooves

Calico

WRC 8

Ce n’est pas tout à fait terminé puisqu’il sera aussi possible de récupérer divers objets dans Pokémon GO avec des packs tous les quinze jours (30 Poké Balls, cinq Max Revives, et un morceau d’étoile pour le premier lot).

Récupérer les jeux offerts dans l’abonnement Prime

Si vous êtes télécharger les jeux mensuellement offerts dans l’abonnement Prime, il faut bien sûr être abonné au service Amazon. Une fois que c’est fait, il suffit de vous rendre sur la plateforme Amazon Gaming et de récupérer les jeux souhaités. Vous pouvez ensuite télécharger ou récupérer le code de jeu et l’ajouter sur le launcher concerné.