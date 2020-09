Presse Start : 40 ans de magazines de jeux vidéo à l’honneur

Depuis 40 ans, les magazines papiers de jeux vidéo tiennent une place importante dans la vie de millions de joueurs français et les ont poussé à lire. Véritables reliques pour certains, ces précieuses mines d’informations racontent leur histoire dans Presse Start, un livre édité par Omaké Books. Découvrez l’incroyable récit des magazines de jeux vidéo français, de leurs débuts avec Tilt jusqu’aux titres les plus récents comme Jeux Vidéo Magazine, en passant par Joystick, Player One ou tous les autres.

Plus de 5 ans de travail

Pour rendre compte de cette riche histoire, Boris Krywicki, assistant et chercheur au Département Culture, Médias et Communication de l’Université de Liège, et Yves Breem, le spécialiste de la presse jeu vidéo de MO5.Com, se sont attelés à la tâche pendant 5 ans.

Ils ont feuilletés des centaines de magazines papiers ou en ligne, interviewé des dizaines de journalistes du monde vidéoludique pour au final nous livrer 404 pages retraçant cette grande épopée. S’attardant aussi bien sur le passé que se projetant vers l’avenir de cette presse, ce livre est remplie d’anecdotes.

Le livre contient un cahier de 16 pages couleurs reprenant les couvertures des magazines qui ont marqué le public français.

Prévu pour le 8 octobre prochain, Presse Start sera disponible en deux éditions : la version Standard sera proposée au tarif de 24,90€, tandis que le coffret Collector (limité à 1 000 exemplaires et disponible uniquement sur le site de l’éditeur) comprenant également le livre exclusif 40 ans de magazines de jeu vidéo à l’étranger, une couverture cartonnée exclusive et un certificat numéroté sera au prix de 34,90€.