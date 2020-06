Pokémon Smile permettra d’attraper des Pokémon en se brossant les dents

Décidément, la Pokémon Company aura tout fait pour nous offrir des applications Pokémon à toutes les sauces. Après Pokémon Sleep qui permettait de jouer tout en dormant, Pokémon Smile va nous donner l’opportunité de croiser les petites créatures en se brossant les dents.

Quand la brosse à dent remplace la Pokéball

On ne s’attendait pas forcément à ce que le Pokémon Presents démarre de cette façon, mais soit. Pokémon Smile est une application qui fonctionne avec la réalité augmentée, en activant l’appareil photo avant de votre appareil.

Vous pouvez donc vous voir vous regarder vous brosser les dents, ce qui vous aidera à libérer les Pokémon des bactéries. Il sera alors possible de se constituer un petit Pokédex de plus d’une centaine de créatures et d’obtenir des récompenses quotidiennes en étant assidu.

Pokémon Smile est disponible dès maintenant sur Android et iOS, et est complètement gratuit.