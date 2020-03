Pode : le jeu d’énigmes coopératif arrive sur PC en avril

Sorti en juin 2018 sur Switch puis début 2019 sur PlayStation 4, Pode affirme désormais sa venue sur PC. Les p’tits gars du studio Henchman & Goon viennent de le confirmer, le jeu de puzzle coopératif fera son entrée sur Steam le 3 avril prochain au tarif de 15.99€.

Un titre enchanteur

Une annonce comme celle-ci, ça se fête pour les développeurs puisqu’ils viennent de mettre une nouvelle bande-annonce en ligne. Une date, un prix, rien d’autre à noter donc on en profitera pour rappeler le topo du jeu, qui joue beaucoup sur la coopération (Yngvill Hopen, PDG du studio, explique que c’est l’arrivée du Remote Play Together qui leur a donné l’envie de porter le titre sur Steam).

Pode allie aventure et puzzle dans une histoire qui se joue à deux. On va y suivre l’histoire d’un rocher qui est tombé sur une petite étoile qui s’est perdue et il faudra l’aider à retrouver son chez-soi. Cela passera par diverses énigmes et autres casse-têtes, le tout, à travers une direction artistique chatoyante. Il faut avouer, le soft à un cachet visuel assez plaisant. Rendez-vous dans quelques semaines pour les joueurs PC.