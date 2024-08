Plusieurs jeux indépendants autour de Fairy Tail sont annoncés dont deux bientôt disponibles

Fairy Tail : 100 games Quest

L’éditeur Kodansha compte bien rentabiliser l’une de ses licences phares avec de multiples projets autour de la franchise. Ils se regroupent sous une bannière appelée Fairy Tail Indie Game Guild. Cela laisse donc le loisir à de petits studios indépendants de créer des adaptations de jeux atypiques du manga, en dehors des classiques RPG et jeux de combat.

Grand amateur de jeux vidéo, Hiro Mashima a toujours souhaité des jeux originaux tirés de ses univers. Ces projets indépendants sont ainsi le résultat d’un concours de créations originales organisé en 2021. Voici les différents jeux Fairy Tail annoncés pour le moment.

Fairy Tail: Dungeons

Il s’agit d’un jeu de cartes roguelite développé par le studio Ginolabo (Soulvars) et qui semble assez proche de Slay the Spire. Natsu et ses amis vont explorer un mystérieux donjon apparu dans les sous-sols de la guilde pour y aider Labby, un nouveau personnage inédit. Plusieurs personnages seront jouables dans ces explorations en solo : Natsu, Gray, Erza, Wendy et Lucy. Il sera également possible d’explorer un donjon spécial en formant une équipe de trois. Bonne nouvelle, le jeu sera traduit en français.

Fairy Tail: Dungeons sera disponible le 26 aout prochain sur PC via Steam.

Fairy Tail: Beach Volleyball Havoc

Fairy Tail: Beach Volleyball Havoc est un jeu de sport développé par tiny cactus studio (Super Glitter Rush) où les membres de la guilde semblent s’être pris de passion pour le beach-volley. Un grand tournoi de beach-volley a lieu au royaume de Fiore et tous les mages d’Ishgar se réunissent pour des joutes endiablées. Vous pourrez choisir parmi 32 personnages jouables issus des nombreuses guildes du manga dans des matchs à 2 contre 2. Évidemment, il ne s’agira pas de matchs classiques, car les sorts joueront un grand rôle dans le déroulement des parties, avec plus de 100 sorts différents disponibles. Il sera possible de jouer en multijoueur jusqu’à 4 en local. Le jeu sera lui aussi traduit en français.

Fairy Tail: Beach Volleyball Havoc sortira le 16 septembre prochain sur PC via Steam.

Fairy Tail: Birth of Magic

On ne sait pas encore grand-chose sur ce projet si ce n’est qu’il s’agira d’un « jeu de combat magique basé sur le concept de « créer » des magies originales uniques et des duels magiques ».

Une démo sera bientôt disponible pour Fairy Tail : Dungeons. De plus, un concours artistique est organisé pour Fairy Tail : Beach Volleyball Havoc. Le gagnant verra son œuvre intégrée dans le jeu (via Gematsu).