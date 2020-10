PlayStation : Les trophées vont subir des changements, tous les détails

Pour ceux qui passent leur temps à dénicher tous les trophées de tous les jeux qu’ils possèdent, le système mis en place par PlayStation ne possède plus de secrets. Cependant, ce dernier est amené à changer à l’aube de l’avènement de la PS5, avec quelques nouveautés et des modifications. Voici ce qu’il faut retenir.

Tous les changements à venir pour les trophées

Tout d’abord, ce sont les niveaux de trophées qui vont être révisés. Au lieu d’être compris entre 1 et 100, ils seront désormais comptés entre 1 et 999, ce qui veut dire que votre niveau de trophée va bientôt être modifié pour s’adapter à cette nouvelle échelle. Ainsi, la progression sera désormais compatibilisée de cette manière :

Bronze : niveaux 1 à 299

Argent : niveaux 300 à 599

Or : niveaux 600 à 998

Platine : niveau 999

Vos trophées actuels ne bougeront pas, rassurez-vous, mais le système de progression sera revu pour être plus intéressant à faire grimper, surtout dans les premiers niveaux. Les fameux trophées Platines rapporteront quant à eux plus de points. Pour concorder avec ces changements, des nouvelles icônes seront mises en place.

Et pour ceux qui s’inquiétaient de ne pas voir leurs trophées arriver sur PS5, rassurez-vous. Toute votre progression vous suivra lors du passage à la PS5, avec une nouvelle fonctionnalité (pour les jeux PS5 qui le permettront) qui vous donnera un suivi de certains trophées, en vous indiquant par exemple le nombre d’objets qu’il vous reste à ramasser pour obtenir tel trophée, etc. Pratique pour les collectionneurs qui ont perdu le compte et qui veulent suivre leur progression.

Notez que cette mise à jour débarquera dès demain chez nous, le 8 octobre, comme nous l’annonce le site officiel.