PS Plus : Sony veut que les jeux coûtant plus de 33 € publient des démos d’au moins 2 heures de jeu sur le service

S’il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur le nouveau PlayStation Plus en tant que joueur et joueuses, il semblerait qu’il subsiste aussi encore quelques détails inconnus pour les studios. Notamment dans le cas des démos, l’un des services supplémentaires vantés par le palier le plus important du nouveau PS Plus de Sony, qui restait flou jusqu’ici. Un article de Game Developer vient aujourd’hui nous en apprendre un peu plus sur cette particularité du service, qui devrait faire parler.

Des essais limités obligatoires pour les studios ?

Dans son palier Premium du nouveau PS Plus, Sony a indiqué vouloir donner accès à de longues démos exclusives, sans que l’on en sache plus au moment de l’annonce. Selon Game Developer, qui rapporte alors des indications données par PlayStation à différents développeurs, ces démos, ou plutôt ces essais gratuits (donc sans doute le jeu complet, mais avec une limite de temps, comme les démos Resident Evil), semblent désormais être demandés pour tous les jeux dépassant le tarif de 33 €, avec une durée excédant au minimum les deux heures de jeu.

Difficile de savoir si cela est plus un souhait qu’une obligation, mais étant donné la tournure de l’information, il semblerait que la politique de Sony change considérablement suite à la mise en ligne de son nouveau PS Plus, sans doute pour le rendre le plus attractif possible.

Le site donne alors quelques contours de cette nouvelle règle, avec des studios qui auraient alors jusqu’à trois mois après la sortie de leur jeu sur le PS Store pour mettre en ligne cette démo limitée dans le temps, qui serait aussi accessible pour les abonnés pendant au moins 12 mois.

Sony serait aussi ouvert à l’idée de remplacer ces essais gratuits limités par des démos faites sur mesure, au cas par cas. Ce qui semble logique pour des titres narratifs, ou des jeux possédant une faible durée de vie malgré leur tarif. Les studios pourraient alors toujours publier des démos et les proposer à tout le monde comme maintenant, rien ne changerait de ce côté là.

Une contrainte qui pourrait peser

Si cela est bénéfique pour les abonnés, on ne peut s’empêcher d’y voir une sacrée contrainte pour les studios les plus modestes, notamment ceux derrières des AA, qui devront pour certains s’atteler à la construction obligatoire d’une longue démo alors qu’ils n’en n’auront peut-être pas les moyens.

Si cette consigne agit comme une contrainte pour tous les studios travaillant sur PlayStation, et si le cas par cas est mal géré, cela pourrait alors à terme rendre la vie de certains studios nettement plus compliquée, contrairement aux gros éditeurs qui eux, n’auront aucun mal à fournir ces essais (si tant est qu’ils soient d’accord avec cette politique). Nul doute que cette nouvelle devrait faire réagir dans le milieu, et il faudra voir comment chaque studio y répond.

Sony n’a pas encore communiqué officiellement là-dessus, donc il faudra encore être prudent face à cette nouvelle.