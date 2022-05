PlayStation Plus : Suite à la polémique de la mise à niveau, Sony affirme qu’il s’agit d’une erreur technique

Le nouveau PlayStation Plus n’a pas fini de faire parler de lui. Alors qu’on attend le service qui arrivera le 22 juin chez nous, il a déjà débarqué sur le continent asiatique, ce qui permet d’avoir des premiers retours sur cette nouvelle offre. Et il n’a fallu que quelques heures avant que Sony se prenne un premier retour de bâton suite à la mise à niveau problématique du PS Plus, qui demandait aux utilisateurs de payer la différence s’ils avaient obtenu leur abonnement via une promotion (en somme, la promotion s’annulait). Un détail qui a vite enflammé les réseaux sociaux, et qui a forcé Sony a réagir.

Due to a technical error, players in Asia who have previously purchased a PlayStation Plus membership at a discount have been incorrectly charged for their upgrade pricing. This error has been fixed and impacted players will receive a credit. We thank you for your patience.

