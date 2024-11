PlayStation Plus : Voici les jeux du mois de décembre 2024 pour les abonnés Essential

Quels jeux PS Plus Essentials en décembre 2024 ?

Ce mois de décembre proposera visiblement plusieurs ambiances, entre l’un des meilleurs jeux coopératifs de ces dernières années, une bonne adaptation de l’un des univers les plus sombres de la science-fiction et un jeu qui a voulu s’imposer comme un petit rival de Pokémon.

Voici la liste des jeux offerts en décembre sur le PlayStation Plus Essentials :

De plus, pour fêter les célébrations du trentième anniversaire de PlayStation, les membres Premium auront aussi droit à quelques nouveautés comme un essai pour Warhammer 40,000 Space Marine 2, ainsi que l’arrivée de Sly 2, Sly 3 et le premier jeu Jak and Daxter sur le service.

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?

Pour pouvoir accéder à ces nouveaux titres, il faudra encore patienter un tout petit peu. Les jeux de ce mois de décembre seront disponibles le mardi 3 décembre 2024 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.