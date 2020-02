PlayStation 5 : un GPU d’une puissance de 9,2 téraflops ?

D’après des données qui auraient été trouvée dans un article de Richard Leadbetter sur le site Eurogamer, la PlayStation 5 aurait un GPU avec une puissance de 9,2 téraflops. Une puissance environ 5 fois plus élevée que la PlayStation 4, mais loin des 12 téraflops annoncé officiellement sur Xbox Series X.

Simples rumeurs en attendant confirmation

Sony communiquant très peu autour de sa prochaine console, il est difficile d’avoir la moindre information fiable concernant les spécifications techniques de l’engin. Ce sont nos confrères de Digital Foundry qui ont relayé les informations comme quoi le GPU serait muni de 36 processeurs Navi développant 2000 MHz (contre 900MHz pour la PlayStation 4). Celui-ci serait divisé en 3 modes bien distincts qui correspondraient aux différentes rétrocompatibilités.

Le mode Gen0 offrirait ainsi les mêmes performances graphiques qu’une PS4, Gen1 pour celles des PS4 Pro et enfin Gen2 pour la Playstation 5. On imagine que la console détecterait d’elle même la source afin d’éventuellement la convertir en Gen2 afin d’optimiser le tout pour la next-gen. Même si ces éléments paraissent crédibles, on attendra quand même une confirmation de Sony, qui est le mieux placé pour parler de sa console prochaine génération.