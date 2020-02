PlatinumGames ouvre un nouveau studio à Tokyo

Alors que l’on pensait que les annonces de « Platinum 4″(les 4 nouveaux projets du studio japonais dévoilés au compte-gouttes) ne serait que des jeux, le numéro 3 se révèle bien plus surprenant. Il s’agit en effet d’une annonce concernant l’ouverture d’un nouveau studio à Tokyo. On rappelle que le studio principal se situe à Osaka.

On leur dit G.G

On sait que PlatinumGames est très occupé en ce moment avec de nombreux projets en cours de développement. Certains depuis un bon moment comme Bayonetta 3 et Babylon’s Fall, et d’autres plus récents comme le portage de Wonderful 101, et le encore plus récent Project G.G.

La nouvelle du jour est directement liée à ce dernier titre puisque l’on apprend du même coup que c’est PlatinumGames Tokyo qui se charge du développement de Project G.G. Le studio ouvrira ses portes officiellement au mois d’avril prochain. La structure est aussi en pleine phase de recrutements avec de nombreux postes à pouvoir.

Parmi les nombreux objectifs fixés par la compagnie, on remarque surtout l’envie d’élargir les horizons en explorant « de nouveaux genres et styles de jeu ». Il est d’ailleurs possible que la quatrième et dernière annonce ait un rapport avec ce souhait.