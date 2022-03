Pillars of Eternity II: Deadfire : Le portage Switch aurait été annulé par Evil Nine

Disponible sur PC depuis 2018 et sur PlayStation 4 et Xbox One depuis 2020, Pillars of Eternity II: Deadfire, le célèbre RPG isométrique développé par Obsidian Entertainment, était également censé sortir sur Nintendo Switch à une date inconnue. Mauvaise nouvelle, il semblerait que cela ne soit plus le cas puisque Evil Nine aurait renoncé à commercialiser le jeu sur la console nippone.

Une annulation très discrète ?

Comme l’a affirmé un utilisateur Reddit il y a quelques jours, l’annulation du portage Switch aurait été officialisée par un employé de l’éditeur américain sur Discord. Dans ce message posté le 27 février, on pouvait à priori lire ceci : « Salut tout le monde ! Malheureusement, après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas poursuivre notre travail sur Pillars of Eternity II: Deadfire pour la Nintendo Switch. »

D’après Nintendo Life, ce choix pourrait être motivé par le fait que l’entreprise ait rencontré des difficultés techniques sur le portage Switch de Pillars of Eternity: Complete Edition. Pointant du doigt la plateforme en elle-même pour expliquer leur présence, la société a même stoppé la publication des mises à jour l’an dernier alors que plusieurs soucis n’avaient toujours pas été corrigés.

Notez qu’il faut se montrer extrêmement prudent avec cette potentielle annulation car, en plus d’avoir visiblement été annoncée de manière particulièrement discrète, nous n’avons pas été en mesure de retrouver le message Discord à l’origine de cette information. Toutefois, si vous vous rendez sur le site officiel d’Evil Nine, vous constaterez que Pillars of Eternity II: Deadfire possède des pages dédiées à ses versions PC, PS4 et Xbox One mais pas Nintendo Switch.