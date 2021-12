Phil Spencer (Xbox) déclare ne pas du tout s’intéresser à la guerre des consoles

La fameuse « guerre des consoles » est malheureusement toujours entretenue aujourd’hui, que ce soit par les joueurs et joueuses ou même par certaines déclarations de constructeurs, voire par titres et articles maladroits d’une certaine partie de la presse. Mais s’il y en a bien un qui ne s’en soucie, du moins d’après lui, c’est Phil Spencer, la tête pensante du groupe Xbox.

Et il a bien raison

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Edge, et relayée par VGC, Phil Spencer a été interrogé sur le fait de voir ou non Xbox toujours engagé dans cette « lutte ». Ce à quoi il a répondu :

« Je dépense zéro énergie sur « comment je peux rendre les autres plateformes moins avantageuse pour que Xbox le soit plus ». Je suis plus intéressé à l’idée d’agrandir le public autour du jeu vidéo plutôt que de cannibaliser la part d’un autre. C’est pourquoi nous nous focalisons sur des choses comme le cross-play et le cross-save. Je pense à tous ces scénarios dans lesquels vous et mois ne pouvons pas jouer à un jeu ensemble, et ce ne devrait pas être parce que vous avez acheté une console et moi une autre. Cela n’aide pas l’industrie à grandir, quand nous plaçons des barrières artificielles comme ces choses-la. »

Ce n’est pas la première fois que Spencer exprime son ouverture envers les autres constructeurs, comme quand il félicite à de nombreuses reprises Sony pour ses succès, comme avec la DualSense.