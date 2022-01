Phil Spencer commente les rumeurs autour du service Spartacus de Sony

Le projet Spartacus fait beaucoup parler de lui ces temps-ci, et pas que chez les joueuses et joueurs. Même Phil Spencer, boss de la division Xbox, a visiblement son avis sur le service qui pourrait regrouper PS Plus et PS Now chez Sony, dans l’optique de créer un concurrent au Xbox Game Pass. Interviewé à ce sujet chez IGN, Spencer a pense que tout cela est inévitable.

Une concurrence logique pour Spencer

L’arrivé d’un service concurrent au Xbox Game Pass ne semble pas surprendre Phil Spencer, qui pense au contraire que c’est dans l’ordre naturel des choses :

« Je ne veux pas dire que nous avons tout compris, mais je pense que la bonne réponse est de permettre à vos clients de jouer aux jeux auxquels ils veulent jouer, où ils veulent jouer, et leur donner le choix dans leur façon de construire leur ludothèque, et d’être transparent avec eux sur les plans concernant le PC et les jeux cross-gen ainsi que d’autres choses. Alors quand j’entends que d’autres vont faire des choses comme le Game Pass ou des portages PC, cela fait sens pour moi car je pense que c’est la bonne réponse. »

Si à première vue, P3 se lance des fleurs en constatant que son concurrent direct compte s’inspirer de l’abonnement phare de Xbox, il précise :

« Je ne le considère pas vraiment comme une validation. En fait, quand j’en parle à nos équipes, j’en parle comme d’une fatalité. Donc, pour nous, nous devons continuer à innover, continuer à être compétitifs, parce que les choses que nous faisons pourraient être des avantages que nous avons sur le marché aujourd’hui, mais ils sont simplement basés sur le fait que nous les avons utilisés en premier, pas que nous avons créé quelque chose que personne d’autre ne peut créer […] Parce que je pense que la bonne réponse est de produire de grands jeux, de les porter sur PC, de les porter sur console, de les porter sur le cloud, de les rendre disponibles day one dans l’abonnement. Et je m’attends à ce que notre concurrent fasse cela. »

On attendra tout de même de voir ce que Spartacus nous réserve, car pour l’instant, et contrairement au Game Pass, il n’est pas encore question de rendre les exclusivités PlayStation accessibles dans l’abonnement dès leur sortie.