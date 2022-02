Pégases 2022 : Découvrez la liste complète des jeux nommés pour cette nouvelle édition

Cette année, les Pégases sont de retour grâce à l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo, et cette fois-ci en présentiel avec le retour de la cérémonie à La Cigale, tout en étant aussi retransmise sur Twitch et même à la télévision sur la chaîne ES1, devenue MGG TV, ainsi que sur France.TV. Après un premier tour qui a servi à conserver uniquement trois candidats pour chaque catégorie, on connaît enfin la liste finale des nommés pour cette édition 2022.

Tous les nommés des Pégases 2022

Encore une fois, l’année 2021 a été très riche pour le jeu vidéo français, qui a rayonné bien au-delà des frontières. Les Pégases 2022 seront là pour récompenser les meilleurs d’entre eux, et voici tous les nommés dans chaque catégorie :

Excellence visuelle

Deathloop

Edge of Eternity

Young Souls

Meilleur univers de jeu vidéo

Deathloop

Edge of Eternity

Road 96

Meilleur jeu vidéo étudiant

Bulle – Histoire Interactive

Jivana

Lysfangha

Meilleur univers sonore

Deathloop

Humankind

Road 96

Excellence narrative : (4 nommés car 2 étaient ex-aequo)

Assassin’s Creed Valhalla – La Colère des Druides

Deathloop

Edge of Eternity

Road 96

Meilleur jeu vidéo mobile

Masterchef : Let’s cook

Northgard

Unmaze

Au-delà du jeu vidéo

Humankind

Road 96

Rubicon: a Conspiracy of Silence

Meilleur jeu vidéo indépendant

Road 96

The Last Spell

Curse of the Dead Gods

Meilleur game-design

Deathloop

Humankind

The Last Spell

Meilleur service d’exploiration (Games As a Service)

Curse of the Dead Gods

Just Dance 2022

Riders Republic

Meilleur jeu vidéo

Deathloop

Humankind

Road 96

Meilleur jeu vidéo mobile étranger

Lego Star Wars: Castaways

Sparklite

Summoners War: Sky Arena

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger

Chicory: A Colorful Tale

Oddworld : Soulstorm

The Forgotten City

Meilleur jeu vidéo étranger

Little Nightmares II

Psychonauts 2

The Forgotten City

Meilleur premier jeu vidéo

Save me Mr Tako: Definitive Edition

Solasta: Crown of the Magister

Young Souls

Meilleure accessibilité

Just Dance 2022

Masterchef : Let’s Cook

Road 96

Il faut aussi noter que le Prix du Public sera décerné, avec des votes qui commenceront dès la semaine prochaine jusqu’au 27 février sur le site de Micromania, partenaire de l’événement.

Pour rappel, les Pégases 2022 auront lieu le 10 mars à 20 heures, et cette cérémonie sera à ne pas manquer si vous souhaitez célébrer et soutenir le jeu français, comme lors de nos AG French Direct.