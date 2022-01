La cérémonie des Pégases célèbrera sa troisième édition le 10 mars 2022

Depuis maintenant trois ans, l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo récompense les meilleurs jeux français, ainsi que quelques jeux étrangers, sortis au cours de l’année passée à travers la cérémonie des Pégases, afin de mettre en avant le savoir-faire français. Après une deuxième édition couronnée de succès, la cérémonie revient pour la troisième fois et on découvre aujourd’hui la date de cette dernière.

Les Pégases 2022 nous donnent rendez-vous

L'Académie et ses partenaires ont l'honneur de vous annoncer la date de la cérémonie des #Pegases2022 ! Rendez-vous le jeudi ✨10 mars 2022 ✨ à 20h à la Cigale à Paris ! pic.twitter.com/qJ6jI3B2XN — Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo (@AcademieJV) January 25, 2022

Vous pourrez donc assister à la troisième cérémonie des Pégases dès le 10 mars 2022, qui sera diffusée en direct à partir de 20 heures. Après une édition sans public, pandémie oblige, la cérémonie va pouvoir accueillir près de 1000 professionnels, si les conditions le permettent. Cette cérémonie sera à nouveau présentée par Salomé Lagresle, que vous connaissez forcément si vous suivez assidument nos AG French Direct.

On découvrira ainsi les grands gagnants de cette édition 2022, répartis en 19 catégories, dont deux nouvelles, à savoir le Prix de l’accessibilité et le Prix du public. Les votes du second tour ouvriront sur le site de l’événement dès le 3 février, avec 3 nommés par catégories.

En plus des récompenses, des exclusivités sont au programme ainsi que des invités de marque. Si vous aimez le jeu français et que vous souhaitez en voir la crème de la crème, rendez-vous le 10 mars prochain. En attendant, vous pouvoir revoir la liste complète des gagnants de l’édition 2021.