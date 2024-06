PC Gaming Show 2024 : Voici 13 jeux qu’il ne fallait pas manquer

Si la fatigue a probablement joué sur l’appréciation de cette conférence, il faut tout de même avouer que cette dernière est loin d’avoir fait l’unanimité. Entre une diffusion longue de plus de deux heures, le manque de diversité dans le line-up, les blagues qui ne font rire que son présentateur, que tout le monde n’appréciera pas forcément, tous les éléments étaient réunis pour nous faire décrocher.

Comme chaque année me direz-vous, mais on a cette sensation que c’est de pire en pire, comme s’il s’agissait du fourre-tout final. Le constat est d’autant plus frappant à une époque où les formats digitaux se multiplient et où la comparaison est plus facile. Ce qui est pourtant bien dommage parce que dans cette avalanche de trailers à la durée inégale et à l’absence totale d’éditorialisation, se cachent de belles trouvailles. C’est pourquoi on vous propose une sélection de 15 jeux qui méritaient d’ouvrir un œil pendant le PC Gaming Show 2024.

Among the Wild

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

En commençant la conférence avec Among the Wild, on aurait pu espérer une émission plus colorée qu’à l’accoutumée. Il faut dire que ce premier trailer laisse apparaître des graphismes plutôt chatoyants et des créatures aux sourires niais pour tenter d’attirer un peu d’affect. Et c’est plutôt réussi. Ce jeu de simulation agricole en vue à la première personne vous demandera de côtoyer de drôle de bestioles fantastiques pour construire votre ferme, dénicher des ressources et faire quelques combats. Un titre qui évidemment (PC Gaming Show oblige), passera par la case de l’accès anticipé.

Worship

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Continuons tout de suite sur les annonces avec un certain Worship. S’il serait facile d’en faire la comparaison avec un Cult of The Lamb pour son histoire de culte et sa composante roguelike, il emprunte cependant davantage à la licence Pikmin où l’on pourra transformer les impies en fidèles serviteurs pour leur donner des ordres sous couvert de la foi. Un titre chapeauté par le studio montréalais derrière le sympathique Struggling, né d’une campagne Kickstarter réussie avec brio en 2021. A l’époque, il était mention d’une sortie sur « PC et consoles ».

Last Moon

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch Date : 2025

Puisque sélectionné et présenté plusieurs fois à l’AG French Direct, il est évident que Last Moon est un jeu à surveiller. Probablement déjà sur votre liste de souhaits, l’action RPG aux inspirations de classiques des années 90 a profité de l’événement pour annoncer une démo disponible dès maintenant. Celle-ci vous permet de découvrir le début du jeu et d’essayer la coopération locale.

Wander Stars

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

On a essayé de dénicher les titres un peu plus originaux de cette conférence. Et il faut avouer que la bande-annonce de Wander Stars avait de quoi susciter un haussement de sourcil, avec son côté vintage et son esthétique anime années 90. Il s’agit d’un RPG au tour par tour avec quelques éléments de roguelite où vous pourrez créer vos propres combinaisons d’attaques en mélangeant les mots.

Killing Floor 3

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : Début 2025

On se doute que celui-ci n’est pas une découverte puisque déjà très attendu par la communauté. Mais difficile de ne pas évoquer l’apparition de Killing Floor 3, qui était probablement l’un des jeux les plus ambitieux de cette conférence (et l’un des plus sanglants). Après plusieurs teasers discrets sur leurs réseaux sociaux, Tripwire Interactive dévoile ici la première vraie bande-annonce de gameplay tout en annonçant une arrivée début 2025.

Go-Go Town!

Plateformes : PC (plus tard sur consoles)

: PC (plus tard sur consoles) Date : 18 juin 2024 (accès anticipé)

Contrepied total dans cette sélection avec l’adorable Go-Go Town! qui a lâché sa date de sortie pour l’accès anticipé. Ce mélange de city-builder et de simulation de vie ajoute aussi une touche d’Animal Crossing. En tant que maire, vous devrez insuffler un second souffle à une ville délabrée en gérant ses magasins, ses habitants et ses touristes en construisant, décorant, agrandissant et terraformant les environs.

Phantom Line

Plateformes : PC

: PC Date : Inconnue

Celui-ci pourrait bien de l’œil aux amateurs de FPS tactique. Phantom Line a été annoncé dans la soirée avec un premier trailer et se présente comme un shooter en vue à la première personne dans un cadre surnaturel. Initialement connu sous le nom de code Project Hornet, il s’agit du premier jeu de Antistatic Studios, nouvelle équipe fondée par des vétérans de l’industrie ayant travaillé sur Cyberpunk 2077 et BioShock. Un titre coopératif, jouable seul ou jusqu’à 4 personnes, qui se déroulent sur un continent européen post-nucléaire. Un SWAT paranormal en somme.

Rise of the Golden Idol

Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

: PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch Date : 2024

Les personnes qui ont joué à l’excellent The Case of the Golden Idol attendent forcément de pied ferme sa suite, Rise of the Golden Idol. Ce dernier est attendu pour cette année et a dévoilé sa première vraie bande-annonce de gameplay. Une aventure qui nous plongera dans une Amérique des années 1970 où il faudra mener l’enquête pour percer le secret d’une quinzaine d’affaires, mêlant crime, mort et bien pire.

Crescent County

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Si beaucoup de titres étaient déjà connus ou avaient du mal à se détacher, il faut accorder au PC Gaming Show le crédit d’avoir présenté quelques titres plus originaux. C’est (probablement) le cas de Crescent County, qui veut se démarquer avec son monde ouvert et son concept de simulation de livraison où l’on utilise une technologie sorcière. Votre moyen de locomotion ? Un balai à moteur. Une tranche de vie colorée, cozy, où l’on peut se faire de nouveaux amis et peut-être plus encore.

Copa City

Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

: PC – PS5 – Xbox Series Date : 2025

Des jeux de gestion et de management, il y a en a de plus en plus. Mais un titre nommé Copa City qui veut tenter une approche différente, on ne l’avait pas forcément vu venir. Première production d’un jeune studio polonais, Copa City mêlera stratégie et gestion d’un jeu de football façon tycoon. Vous devrez préparer les villes à l’approche d’une rencontre sportive, divertir les spectateurs avant un match, anticiper l’afflux de visiteurs et bien d’autres aspects. Une sortie est prévue l’année prochaine.

Into the Dead: Our Darkest Days

Plateformes : PC

Date : 2025

Si les jeux de survie ne manquent pas, cette sélection manque tout de même un peu de zombies. C’est pourquoi on vous évoque un dénommé Into the Dead: Our Darkest Days, un jeu de survie, certes, mais qui prend le pari de transposer son aventure en 2.5D en sidescrolling horizontal. Direction le Texas dans les années 80 où le monde a succombé à la traditionnelle épidémie de zombies. Si l’on y retrouve des classiques du genre avec de la survie et du craft, il faudra également prendre soin du groupe en cuisinant et en apportant les premiers soins, tout en ayant pour objectif de quitter la zone de quarantaine.

Hotel Galactic

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

Si ses mécaniques de gestion ont l’air relativement classiques au premier regard, Hotel Galactic a de quoi nous charmer immédiatement avec son cachet artistique grandement inspiré des classiques du Studio Ghibli. Avec sa cinématique d’introduction de toute beauté, et ses paysages merveilleux, le titre donne déjà envie de s’y plonger. Pour le reste, il est question d’une simulation de colonies et de constructions de base à l’ambition cozy, où il faut bâtir la destination touristique de vos rêves.

Unbeatable

Plateformes : PC

: PC Date : 2025

C’est sans doute l’un des titres coups de cœur de cette conférence : Unbeatable a fait son retour après une longue période d’absence. Ce jeu de rythme est un projet particulier puisqu’il était initialement un projet de plus petite envergure, fruit d’un Kickstarter tonitruant, avant de prendre plus d’ambitions. Un jeu où la musique est illégale avec une bande-son qui s’annonce incroyable et un concept qui plaira assurément aux fans d’Old School Musical, Muse Dash, Rhythm Paradise et autres aventures rythmique.

Voici pour cette sélection des jeux du PC Gaming Show 2024 à ne pas manquer. A défaut de savoir tenir une conférence intéressante à regarder, il y a avait tout de même quelques titres bien sympathiques à suivre et à surveiller. Bien sûr, à cela s’ajoute des jeux déjà connus et largement relayés sur notre site, comme le très prometteur Citizen Sleeper 2: Starward Vector. Si le cœur (et le courage) vous en dit, le replay est disponible. N’hésitez pas à nous partager votre propre sélection.