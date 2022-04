Paper Cut Mansion : Le rogue-lite horrifique sortira cette année sur PC et consoles

Annoncé en février 2018 avant de passer par la case Kickstarter comme de nombreux autres projets indépendants, Paper Cut Mansion, le rogue-lite horrifique développé par Space Lizard Studio (Dragon Bros, Yelly Chicken, Vampires, Guns & Rock n’ Roll) et édité par Thunderful Games (LEGO Bricktales, Planet of Lana, The Gunk…), a partagé un trailer de gameplay annonçant sa sortie pour 2022 sur PC et consoles.

Toby mène l’enquête dans un univers paper craft

Prenant place dans un monde à la direction artistique tout en paper craft et s’inspirant « des œuvres classiques des années 80 et 90 de Tim Burton et Jim Henson » selon le membre de l’entreprise britannique Gabriele Caruso dont les propos ont été relayés par Gematsu, le titre invite les joueurs et les joueuses à suivre l’histoire de Toby, un détective de la police se réveillant sur la route menant à un vieux manoir.

Déterminé à percer les secrets entourant cet étrange lieu, il devra user de ses compétences d’enquêteur afin de récupérer les preuves qui lui permettront de démêler le fil de l’intrigue. La production promet aussi d’intégrer des phases d’exploration, des énigmes façon escape game, des combats contre divers ennemis ainsi qu’une mécanique de saut entre les dimensions qui serait capable de « changer son esthétique et son gameplay ».

Espérons en d’apprendre davantage sur le jeu d’ici son lancement prévu cette année sur PC, via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.