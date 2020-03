Michael Chu, le scénariste d’Overwatch, quitte Blizzard

Une nouvelle page se tourne dans l’industrie du jeu vidéo. Michael Chu, le scénariste d’Overwatch, a annoncé son départ de Blizzard, une entreprise dans laquelle il travaillait depuis presque vingt ans.

Une expérience qui a changé sa vie

D’abord analyste QA sur Diablo II : Lord of Destruction et Warcraft III puis game designer pour World of Warcraft et Diablo III, c’est en 2014 qu’il enfile la casquette de scénariste en chef d’Overwatch. Pendant ces six dernières années, il a énormément contribué au succès du FPS en développant considérablement son univers. Selon Polygon, ses travaux les plus marquants concernent le court-métrage d’Ana et le comics Reflections dans lequel est révélé l’homosexualité de Tracer et celle du Soldat 76.

Dans un article publié sur son blog personnel, Michael Chu raconte que « Overwatch a été une expérience qui a changé ma vie. J’ai toujours pensé que les jeux et les histoires qu’ils racontent ont la capacité unique de rapprocher les gens et que l’empathie que vous ressentez en vous mettant à la place de quelqu’un d’autre, même virtuellement, peut combler le fossé entre les cultures et les nations. Overwatch et sa communauté, toujours généreuse et inspirante, n’ont fait que renforcer cette conviction. »

Concernant son avenir, l’ex-scénariste explique simplement qu’il souhaite « continuer à raconter des histoires et construire des mondes qui unissent les gens à travers les jeux. »

En réponse à cet article, Blizzard s’est contenté d’un bref message relayé par nos confrères de Polygon : « Les contributions de Michael aux univers de Warcraft, Diablo et Overwatch ont été une source d’inspiration, et nous serons toujours reconnaissants pour le temps qu’il a passé chez nous. Nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. »

Rappelons que ce départ survient alors qu’Overwatch 2 est actuellement en développement. Prévue sur PC, PlayStation 4 et Xbox One à une date inconnue, cette suite doit apporter un tout nouveau contenu PvE dédié à l’approfondissement du lore de la licence.