Overwatch 2 : Un record battu pour la bêta sur Twitch avec 1,5 millions de vues

Dire qu’Overwatch 2 était attendu au tournant est un euphémisme, mais le lancement de sa bêta a tout de même de quoi étonner quelque peu. Disponible depuis le 26 avril dernier, cette bêta fermée fait l’objet de beaucoup de convoitise au sein de la communauté, avec beaucoup de monde qui souhaite essayer ce renouveau, mais peu de clés à distribuer du côté de Blizzard. C’est sans doute pour cela que la licence a réalisé son meilleur score sur Twitch hier.

About to get real!

Together we reached over 1.5M concurrent views, the highest day ever for Overwatch on Twitch. Let’s go! pic.twitter.com/bblWCahUYI

— Overwatch (@PlayOverwatch) April 28, 2022