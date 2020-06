Outward : le DLC The Soroboreans prend date

Sorti en mars 2019, le RPG Outward de Nine Dots Studio s’est depuis enrichi avec de nombreuses mises à jour, et nous aurons bientôt droit à un DLC apportant un contenu encore plus massif.

On reprend le sac de voyage

Même si nous ne sommes pas devant un jeu de rôle à gros budget, Outward nous avait agréablement surpris à sa sortie de par son approche très original. Le titre propose en effet une aventure assez original que l’on vous invite à découvrir via notre test. Les développeurs nous disent d’ailleurs dans la vidéo ci-dessus que bon nombre d’idées abandonnées pour le jeu de base sont finalement utilisées ici.

Grâce au DLC The Soroboreans qui sortira le 16 juin prochain sur PC et un peu plus tard sur consoles, l’occasion est toute choisie pour repartir à l’aventure avec une tonne de nouveautés en optant pour une nouvelle faction. Alors que l’aspect survie est déjà exigeant, ce nouveau contenu introduit la corruption qui affectera votre avatar de différentes façons. Il sera en outre désormais possible de modifier ses armes grâce à des enchantements.

A cela s’ajoute également une nouvelle zone à explorer (Le plateau Antique), de nouveaux donjons, un nouveau type d’arme (les gantelets), et de nouveaux arbres de compétences dont certaines capacités modifient la façon de percevoir le monde de notre avatar. On a hâte d’en savoir plus sur ce dernier point. Si le titre vous a plus, il vous en coûtera 19.99€ pour continuer votre voyage.

Outward est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.