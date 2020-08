Où et comment suivre toutes les annonces de l’AG French Direct ?

Vous n’êtes pas sans savoir qu’aujourd’hui, mercredi 26 août à 17 heures, nous organisons notre première édition d’AG French Direct. Une présentation de 75 minutes à la manière d’un Nintendo Direct avec des annonces, des dates de sortie et des trailers, le tout, issus de la scène francophone. Si vous ne souhaitez pas manquer l’événement, voici où le regarder.

Sur YouTube, Twitch et Facebook

Pour qu’un maximum de personnes puissent en profiter, nous diffuserons l’événement à la fois sur YouTube, Twitch et Facebook. Si l’on vous conseille YouTube pour une question d’ergonomie et la facilité d’utilisation des sous-titres, vous êtes évidemment libre de choisir la plateforme que vous souhaitez.

La diffusion durera 75 minutes, tout pile. Elle sera sous-titrée en français et en anglais sur Facebook et YouTube. Sur Twitch, vous serez invités à prolonger l’expérience dès 18 heures 30 pour des livestreams en compagnie des développeurs qui ont justement présentés leur jeu juste avant. Nous serons ainsi en live mercredi de 18h30 à 21h30 puis jeudi et vendredi à partir de 16 heures.

Retrouvez l’AG French Direct sur :

Afin de retrouver nos interviews et previews exclusives ainsi que l’ensemble des annonces, nous avons également préparé une page dédiée à l’AG French Direct.