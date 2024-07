Le Bullet Hell minimaliste est prêt pour le mois prochain

Dans son gameplay à une seule touche, One BTN Bosses va nous entrainer dans un petit vaisseau qui devra aller éliminer à tour de bras dans un boss rush plutôt exigeant. Au programme, la production de Midnight Munchies se dotera d’une campagne de plus de cinquante niveaux, mais pas que. Effectivement, le titre aura à disposition un mode roguelite, où il sera possible pour les joueurs et les joueuses d’y créer des builds dévastatrices face aux boss.

Il faut savoir par ailleurs que le titre, dont sa démo a été téléchargée plus de 15.000 fois lors du Steam Next Fest, proposera des niveaux créés à la main et interconnectés, et qui racontera ainsi une histoire centrée sur le droit du travail. De plus, pour en revenir sur le gameplay, il s’agira de déplacer vos vaisseaux d’un seul bouton qui lancera des projectiles automatiquement, tandis que vous devrez éviter ceux des boss.

On a hâte de découvrir le teneur des cinquante niveaux qui on imagine, devraient proposer une difficulté crescendo. Qui plus est, outre sa jouabilité simpliste, One BTN Bosses aura également des améliorations et power ups à débloquer au fil de notre progression, permettant de modifier le style de jeu et la capacité d’attaque de notre vaisseau.

One BTN Bosses se lancera officiellement le 6 août prochain sur PC via Steam.