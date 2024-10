On a joué à Mario & Luigi : L’Épopée fraternelle – Nos premières impressions

La dérive des continents

Le continent de Connexia s’est fracturé et ses régions sont à présent des îles dérivant sur un grand océan coupant leur habitant du reste du monde. Se reposant tranquillement au royaume champignon, Mario et Luigi se retrouvent mystérieusement happés dans ce monde divisé.

Le temps de reprendre leurs esprits, ils vont faire la connaissance de nouveaux alliés et, suivant leur cœur de héros vont se lancer dans une nouvelle aventure afin de découvrir ce qui a causé la fracture de Connexia. Ils se retrouvent ainsi sur le Navisthme, une île faisant office de navire. Véritable quartier général de notre aventure, nos héros devront parvenir à y rattacher les îles éparpillées aux quatre coins du monde pour reformer Connexia.

Révélations, rebondissements et casting haut en couleur, ce Mario & Luigi : L’Épopée fraternelle conserve les codes de la série et propose une aventure riche et captivante. L’humour caractéristique de la série est une nouvelle fois de la partie. Qu’il s’agisse de la mise en scène, des dialogues, des animations faciales de nos héros moustachus et des habitants de Connexia ou encore les noms des lieux et personnages, tout fonctionne merveilleusement bien.

Le titre est également très joli, les lieux sont colorés et chaque île dispose de sa propre direction artistique variée. Le design des personnages rappelle constamment l’univers électrique avec des ampoules, prise électriques, connexions de câble jack et bien d’autres exemples pour un résultat du plus bel effet.

En revanche, nous avons trouvé les îles assez courtes à parcourir. On espère qu’à défaut d’être vastes, les îles seront nombreuses.

Une formule améliorée

Côté gameplay, on retrouve évidemment ce qui a fait le sel de la série, à savoir des phases d’exploration/plateforme auxquelles se mêlent des combats au tour par tour.

On contrôle le duo moustachu, avec la possibilité d’effectuer des actions spécifiques (saut, coup de marteau, etc.) à chaque frère via une touche spécifique. Pour autant, hormis dans certains cas scénarisés et spécifiques Mario et Luigi ne peuvent pas se séparer.

Lors de nos explorations des îles, nous avons eu l’occasion de croiser divers puzzles et mécanismes jouant sur la dualité de notre groupe. Par exemple, on peut citer des plateformes marqués d’un M rouge ou d’un L vert et sur lesquelles le bon frère doit sauter pour faire apparaître la plateforme suivante et atteindre ainsi un lieu inaccessible autrement.

Pour la première fois dans la série, Luigi est plus « intelligent ». Il ne se contente pas de suivre Mario et propose par endroit son aide, matérialisé par une sorte d’aura autour de lui. Une simple pression sur la touche LB et il ira automatiquement effectuer une action pour nous aider. Cela peut être d’aller briser des caisses, arracher des navets, ou encore ramasser des objets.

Ces éclairs de génie, il va également les avoir à différents moments de l’aventure, lorsque la situation semblait bloquée pour trouver de nouvelles solutions. Cela se traduit par l’obtention d’une nouvelle compétence duo, permettant à Mario et Luigi de progresser. On pourra par exemple se transformer en soucoupe volante afin de franchir des gouffres. D’autres transformations sont également au programme et nous avons hâte de pouvoir les découvrir.

Les ennemis sont nombreux à arpenter les zones d’exploration. Il est possible de les esquiver, mais si ces derniers nous repèrent, ils se jetteront alors rapidement sur nous. Si par malheur, ils nous touchent dans le dos, ils auront l’avantage de l’initiative au début du combat. À l’inverse, si Mario ou Luigi saute sur un adversaire ou lui inflige un coup de marteau, alors c’est nous qui pourront démarrer les hostilités en bénéficiant en plus de dégâts infligés à tous les adversaires dès le départ.

Les combats se déroulent au tour par tour. On peut choisir d’attaquer en sautant sur l’adversaire, de lui asséner un coup de marteau, d’utiliser des compétences spéciales ou des objets ou de fuir l’affrontement. Selon l’adversaire, il faudra adapter ses attaques, par exemple un ennemi avec des pics sur la tête n’est pas celui sur qui il faudra sauter.

Une fois le tour de l’ennemi d’attaquer, on a la possibilité selon son attaque de sauter au-dessus de lui pour esquiver et tenter au passage de lui retomber dessus pour lui infliger des dégâts ou de le repousser avec son marteau. Chaque type d’ennemi dispose d’une ou deux attaque qui lui sont propre et qu’il faudra reconnaître et mémoriser en l’observant attentivement afin de parvenir à lui résister.

Enfin, on retrouve également des combats de boss, plus compliqués, qui demanderont une certaine adresse pour éviter autant que possible de subir des dégâts tout en infligeant le plus de dommages possibles rapidement. Les éclairs de génie de Luigi seront également de la partie dans ces affrontements, permettant par moment de réaliser une QTE permettant si réussie d’affaiblir le boss pendant quelques tours.

Nous avons passé un excellent moment sur Mario & Luigi: L’Épopée Fraternelle, sans jamais s’ennuyer en prenant un vrai plaisir à suivre les aventures de notre duo de plombiers moustachus. Il nous tarde de nous aventurer plus encore dans le titre, découvrir de nouvelles îles, de nouveaux ennemis et compétences et surtout de découvrir les origines de la fracture de Connexia. On émet tout de même une petite réserve sur la taille des îles que l’on explore. Assez petites, on espère qu’elles seront suffisamment nombreuses pour proposer une aventure assez complète. Dans ce que nous avons vu, il y avait toujours une petite nouveauté dans le gameplay ajoutée au fur et à mesure, on espère donc également que cette variété nous accompagne tout au long de l’aventure sans s’épuiser au milieu de l’aventure par exemple.