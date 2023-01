OddBallers, le party-game déjanté signé Ubisoft et inspiré de la balle aux prisonniers est disponible dès maintenant

Développé dans l’ombre et n’ayant même pas connu de campagne marketing malgré une période sombre pour l’éditeur français après l’énième report de Skull and Bones, Ubisoft vient de sortir un tout nouveau jeu inspiré grandement du jeu de notre enfance, la balle aux prisonniers, OddBallers.

Dans ce jeu s’inspirant des meilleurs party-games de ces dernières années, à vous de mettre à terre vos ennemis dans des manches renouvelant l’expérience à chaque fois. Le jeu est d’ores et déjà disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Amazon Luna.

Mais si vous avez joué à ce jeu anodin lors de vos récréations étant enfant, il vous faut savoir que cela n’aura rien à voir ici puisqu’il vous faudra esquiver, bloquer, prendre tout ce qui vous tombe sous la main pour le lancer à la tête de vos ennemis, le tout dans des arènes personnalisables et disposant chacune de leurs règles qui leurs sont propres.

Au total, un ensemble d’une trentaine de mini-jeux frénétiques où tout peut arriver, en jouant en solo ou jusqu’à 6 en local (4 sur les consoles PlayStation) ou alors en rejoignant l’arène en ligne pour disputer le titre de meilleur Oddballer à 5 joueurs ennemis. L’expérience ne s’arrête pas là puisque vous pouvez aussi personnaliser votre avatar de la tête aux pieds avec des centaines de tenues, coiffures et autres accessoires pour vous démarquer de vos ennemis.

Discover OddBallers, a hilariously charming and totally bonkers party game where each round is a new and absurd type of dodgeball! pic.twitter.com/NQhvD1MAKK

— Ubisoft (@Ubisoft) January 26, 2023