Nova Hearts : Le jeu de drague avec des combats au tour par tour veut conquérir votre cœur dans un nouvel extrait de gameplay

Sauvez le monde tout en faisant chavirer les cœurs

Afin de nous présenter plus en détails la partie plus narrative du titre, Louise Le Guen, responsable de la communication au sein du studio, nous présente à nouveau le concept du jeu ainsi que les prémices du récit qui vous attend en jeu. Le monde dans lequel notre protagoniste change subitement, et des menaces apparaissent en aussi grand nombre que les célibataires prêts à vous séduire.

En dehors de votre transformation façon magical girl, votre plus grand allié sera votre téléphone puisque vous pourrez envoyer des SMS à vos alliés afin de mieux les connaître, et espérer percer les secrets de leur cœur. Vous pourrez a priori draguer n’importe qui dans cette aventure, tout en envoyant valser les monstres et les super criminels qui se mettront en travers de votre route via des combats au tour par tour. Une recette gagnante pour bon nombre de RPG, même si Nova Hearts ne se définit pas comme tel.

Si le concept vous séduit, vous pouvez d’ores et déjà mettre un pied dans l’univers de Nova Hearts étant donné que son premier chapitre est disponible gratuitement sur Steam, tout comme une démo. La suite devrait être présentée d’ici peu de temps, alors n’hésitez pas à ajouter le jeu à votre liste de souhaits pour suivre l’évolution du projet.