Nobuo Uematsu – La biographie officielle : Notre avis sur le livre de Pix’n’love

Aujourd’hui, nous nous retrouvons pour vous parler d’histoire, après un petit détour par un artbook TLOU. On pourrait même dire d’Histoire avec un grand H, une histoire bien particulière, celle d’un compositeur, très certainement le plus important de l’histoire du jeu vidéo : Nobuo Uematsu.

La biographie Nobuo Uematsu – La biograhie officielle, ou nommée originellement Smile Please vient de paraître chez Pix’n’love et que l’on vous le dise tout de suite, nous avons dévoré l’ouvrage, en ayant dans nos oreilles, les grand thèmes et compositions du monsieur.

Sorti depuis le 21 aout dernier, Nobuo Uematsu – La biograhie officielle vous propose de plonger dans l’univers du jeu de rôle japonais à travers ses 400 pages, de l’époque NES à nos jours.

Un grand ouvrage pour un grand monsieur

Véritable objet issu de collaborations, Nobuo Uematsu – La biograhie officielle est issu du musicologue Denys Fontanarosa, du traducteur Jérémie Kamarrec, mais aussi de Nobuo Uematsu, dont une très bonne partie de l’ouvrage est basée sur des entretiens qu’ont pu avoir les auteurs avec l’artiste. L’ouvrage adopte un déroulé chronologique concernant la carrière du compositeur, à commencer par son enfance et ses débuts dans la musique.

L’occasion de découvrir de nombreuses anecdotes amusantes et passionnantes concernant Uematsu Nobuo, comme le fait qu’il ait composé la bande originale de deux films érotiques avant de rejoindre Square ! L’ouvrage va ensuite se diviser selon les différentes grandes périodes de la carrière de Nobuo Uematsu, suivant pour une bonne partie du livre, les différentes générations de console.

L’occasion est donc de pouvoir découvrir les différentes contraintes techniques de chaque époque, permettant de replacer dans son contexte les compositions. On ne vous racontera pas l’ensemble des anecdotes racontées dans le livre, mais ce qui est vraiment plaisant ici, c’est le style de narration, très fluide, réussissant justement à ne pas se baser entièrement sur une liste d’anecdotes. mais également sur des faits.

Le livre ne parle bien entendu pas uniquement de sa carrière autour de Final Fantasy, l’ouvrage se penche également sur l’après, souvent méconnu. Dès lors, le livre effectue une division moins chronologique, pour s’attarder sur la multitude de projets qu’il a pu réaliser en parallèle : la création de sa boîte Smile Please, son label, sa collaboration avec Sakaguchi ou encore les différents concerts qu’il a pu effectuer.

Le livre prend dans sa dernière grande partie le temps de revenir en détail sur un projet qui tenait particulièrement à cœur pour Nobuo Uematsu, 10 Shorts Stories, un recueil de comptines. En annexe, l’ouvrage vous proposera de plus, une petite galerie de photographies des différentes époques contées dans l’ouvrage.

Faut-il craquer pour Nobuo Uematsu – La biographie officielle ?

Que vous soyez amateur de la musique de Nobuo Uematsu, de musique de jeux vidéo, ou bien de la série Final Fantasy, Nobuo Uematsu – La biographie officielle est une petite source passionnante d’informations, montrant également l’évolution d’un studio tel que Square, tout cela de l’intérieur même de la production. C’est également l’occasion de découvrir un compositeur de talent, aux influences insoupçonnées par le grand public.

Denys Fontanarosa et Jérémie Kamarrec ont réussi ici à nous immerger en plein dans la conception musicale d’un titre, et cela, au travers des époques et contraintes. Si le livre n’est pas non plus une bible de connaissances, il représente un beau témoignage de l’évolution du jeu vidéo de la NES à nos jours.

Pour rappel, Nobuo Uematsu – La biographie officielle est disponible dans une édition cartonnée au prix de 29,90 €. Une édition collector est également parue, proposant notamment un CD supplémentaire, utile pour accompagner sa lecture.