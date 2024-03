Nobody Wants to Die : Premières images pour cette aventure inspirée par les films néo-noir et conçue sur l’Unreal Engine 5

L’immortalité a un prix

Dans Nobody Wants to Die, vous plongerez au cœur d’une ville de New-York bien différente de celle que l’on connaît, puisque l’intrigue se déroule en 2329. Dans cet univers, l’immortalité est possible pour les plus riches en transférant sa conscience d’un corps à un autre, ce qui n’empêche pas pour autant les crimes. On incarnera l’inspecteur James Karra aidé par sa collègue Sara Kai, chargés d’enquêter sur l’activité d’un tueur mystérieux qui cible les hauts gradés de la ville. Pour reconstituer chaque scène de crime, il sera possible de manipuler le temps et de faire appel à diverses technologies futuristes.

Le trailer dévoilé chez IGN ne nous montre pas de gameplay mais les images du jeu indique que l’aventure sera à vivre via une caméra à la première personne. Nobody Wants to Die devrait arriver dans le cours de cette année et sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.