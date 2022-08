Nintendo l’affirme, la Switch ne va pas augmenter son prix contrairement à la PS5

La montée du prix de la PlayStation 5 a beaucoup fait réagir, et beaucoup de monde attendait les réactions des autres acteurs de l’industrie, pour savoir si la pratique allait se généraliser ou non. Microsoft a répondu en quelques heures seulement, indiquant qu’aucune hausse n’était à prévoir concernant les Xbox Series X et S. Tous les regards se portaient maintenant sur Nintendo, qui a beaucoup de fois évoqué le sujet, et qui réaffirme aujourd’hui que le prix de la Switch ne va pas augmenter.

Pour l’instant ?

Eurogamer a pu contacter Nintendo aujourd’hui afin de savoir si le constructeur allait suivre le chemin emprunté par Sony avec sa PS5. La réponse de Nintendo est sans détour, ça ne sera pas le cas, et qu’il n’y avait aucune plan concernant une augmentation du prix de la Switch.

Nintendo a même ajouté à sa réponse une déclaration de son président Shuntaro Furukawa, tirée du bilan fiscal qui a eu lieu en juin :

« Bien que nous ne puissions pas commenter les stratégies de tarification, nous n’avons actuellement aucun plan pour modifier le prix de notre console en raison de l’inflation ou de l’augmentation des coûts d’approvisionnement dans chaque pays. Nous déterminerons nos futures stratégies de tarification grâce à des délibérations prudentes. »

Nintendo ajoute :

« Alors que le prix final pour les consommateurs est toujours déterminé par les détaillants, comme l’a déclaré M. Furukawa, Nintendo n’a pas l’intention d’augmenter le prix commercial de sa console. »

Pas d’augmentation prochaine du prix de la Switch donc, inflation ou pas. Sony a donc le mauvais rôle ici aux yeux du public, en étant le seul constructeur qui a osé entreprendre une telle démarche. On attend maintenant de voir comment cela va se répercuter sur le constructeur dans les mois à venir.