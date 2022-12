Nintendo lance ses offres de Noël pour ses jeux Switch sur l’eShop

Les fêtes de fin d’année approchent à vitesse grand V et c’est maintenant la dernière ligne droite pour remplir la hotte du Père Noël. Mais Nintendo pense aussi à celles et ceux qui veulent se faire plaisir en s’offrant des jeux Switch à prix réduits pour passer de bonnes vacances auprès d’un feu de cheminée, avec une tasse de chocolat non loin et un plaid sur les genoux (ces petits chanceux), c’est pourquoi le constructeur lance ses soldes habituelles de fin d’année sur l’eShop.

Les offres de Noël sur Switch

Au programme, plus de 1 500 jeux en promotion dès aujourd’hui et jusqu’au 29 décembre. Parmi les soldes les plus intéressantes, on retrouve notamment :

Hades à 12,49 €

Portal : Collection cubique à 12,72 €

The Diofield Chronicle à 29,99 €

Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope à 44,99 €

Just Dance 2023 à 40,19 €

LEGO Star Wars: La Saga Skywalker à 29,99 €

It Takes Two à 29,99 €

Et bien d’autres…

Notez aussi que si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, vous recevrez deux fois plus de points or pour tout achat effectué sur l’eShop. De quoi vous permettre de bien remplir votre ludothèque avant Noël si vous n’avez pas commandé de jeux Switch à ce bon vieux barbu et ses lutins.