Nintendo déploie une grosse mise à jour pour la Switch et prépare le terrain pour la Switch 2

Des cartes de jeu virtuelles pour prêter et gérer ses jeux numériques

Les Cartes de Jeu Virtuelles vous permet de gérer vos jeux numériques comme des cartouches physiques. Il est désormais possible de « charger » ou « éjecter » virtuellement un jeu entre deux consoles Switch, et de prêter un jeu à un membre de son groupe familial Nintendo pour une durée maximale de 14 jours. Cette fonctionnalité est avant tout pensé pour les familles disposant (ou disposeront bientôt avec la Switch 2) de plusieurs consoles dans un même foyer. N’hésitez pas à consulter notre article présentant en détails la fonctionnalité pour plus d’informations.

GameShare : partager des jeux en local

Le GameShare permet aux utilisateurs de la Switch 2 de partager certains jeux multijoueurs avec d’autres consoles à proximité via une connexion sans fil locale. Cette fonctionnalité, similaire à l’ancien système « Download Play » de la Nintendo DS, nécessite qu’une console Switch 2 initie le partage. Elle n’est pas compatible entre deux consoles Switch de première génération.

Transfert de données vers la Switch 2

Une nouvelle option de transfert de système a été ajoutée, permettant aux utilisateurs de transférer leurs données de la Switch actuelle vers la Switch 2, soit via une communication locale, soit en téléchargeant les données sur un serveur dédié. Il est important de noter que cette dernière méthode réinitialisera la console d’origine aux paramètres d’usine.

Parmi les autres améliorations importantes, on note l’ajout des paramètres de Licence en Ligne permettant de jouer à des jeux téléchargés tout en étant connecté à internet, même sans avoir chargé la carte de jeu virtuelle, des modifications des couleurs et des icônes du menu HOME, la possibilité de sélectionner et transférer plusieurs fichiers de sauvegarde à la fois.

Le patch note complet de la mise à jour 20.0.0

Voici la traduction du patch note complet :

Carte de jeu virtuelle :

Les logiciels numériques Nintendo Switch achetés, les contenus téléchargeables (DLC) et certains logiciels gratuits sont désormais représentés sous forme de cartes de jeu virtuelles, affichées dans une liste dédiée.

Il est possible de charger ou d’éjecter virtuellement ces cartes entre deux consoles Nintendo Switch maximum.

Les cartes de jeu virtuelles peuvent être prêtées à d’autres membres du même groupe familial lié à votre compte Nintendo.

Pour en savoir plus, consultez le Guide des cartes de jeu virtuelles.

Partage de jeu :

Les jeux compatibles peuvent être partagés depuis une Nintendo Switch 2 vers d’autres consoles situées à proximité, afin de jouer ensemble.

Cette fonctionnalité utilise exclusivement la connexion sans fil locale, et seule la console Nintendo Switch 2 peut initier le partage.

Le partage de jeu n’est pas compatible entre deux consoles Nintendo Switch, Nintendo Switch – Modèle OLED et/ou Nintendo Switch Lite.

Paramètres de vérification de l’utilisateur :

Un nouveau menu « Paramètres de vérification de l’utilisateur » a été ajouté dans Utilisateur → Paramètres de l’utilisateur.

Permet de restreindre l’accès au menu Carte de jeu virtuelle via un code PIN ou la connexion au compte Nintendo.

Paramètres de licence en ligne :

Nouvelle option « Paramètres de licence en ligne » disponible dans les Paramètres de la console.

Lorsque cette option est activée, vous pouvez jouer aux logiciels et DLC téléchargés (et achetés) tant que la console est connectée à Internet, même sans avoir chargé la carte de jeu virtuelle correspondante.

Pour davantage d’informations, reportez-vous aux détails dans l’écran « Paramètres de la console ».

Autres modifications et améliorations :

Les couleurs des icônes Nintendo eShop et Actualités Nintendo Switch dans le menu HOME ont été modifiées.

Vous pouvez désormais sélectionner et transférer plusieurs données de sauvegarde simultanément via le menu « Transférer vos données de sauvegarde ».

Transfert de système vers Nintendo Switch 2 :

Ajout de l’option « Transfert de système vers Nintendo Switch 2 » dans Paramètres de la console → Console.

Vous pouvez transférer votre système de la Nintendo Switch vers une Nintendo Switch 2 en utilisant une communication locale.

Si vous devez rendre ou vendre votre Nintendo Switch avant de recevoir votre nouvelle Nintendo Switch 2, une option permet de téléverser temporairement vos données de transfert de système vers un serveur dédié, afin de les récupérer ultérieurement sur votre nouvelle console.

Attention : après téléversement des données, votre Nintendo Switch sera réinitialisée aux paramètres d’usine. N’effectuez ce transfert que si vous êtes sûr de pouvoir terminer l’opération sur votre future Nintendo Switch 2.

Si vous souhaitez utiliser votre Nintendo Switch jusqu’à réception de votre Nintendo Switch 2, réalisez le transfert via communication locale dès réception de la nouvelle console.

Une connexion Internet et un compte Nintendo sont requis pour compléter le transfert, que ce soit par serveur dédié ou via communication locale.

Pour plus d’informations, consultez la rubrique Transfert de système de la Nintendo Switch vers la Nintendo Switch 2.

Autres mises à jour mineures :