Ninja Gaiden Ragebound met en avant son deuxième personnage jouable, Kumori

2025 sera définitivement une année à marquer d’une pierre blanche pour tous les fans de Ninja Gaiden. En plus d’avoir pu tester Ninja Gaiden 2 dans une nouvelle version, il sera possible de retrouver la série au meilleur de sa forme avec un quatrième épisode qui s’est fait longuement attendre. Et pour ne rien gâcher, Dotemu planche aussi sur sa propre vision de la série avec le studio The Game Kitchen (Blasphemous), qui développe Ninja Gaiden Ragebound, un épisode à l’allure retro qui nous présente aujourd’hui son second personnage jouable.