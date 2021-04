La série Netflix Resident Evil Infinite Darkness montre un nouveau trailer

Lors de ce Resident Evil Showcase, Capcom a bien entendu parlé des adaptations de sa franchise sur les petits et grands écrans avec la série Netflix Resident Evil Infinite Darkness et quelques mots sur le reboot cinématographique.

Claire et Léon à la Maison Blanche

Resident Evil Infinite Darkness a dévoilé une nouvelle vidéo donnant un meilleur aperçu du rendu de cette série Netflix qui sortira en juillet prochain exclusivement sur la plateforme. Pour rappel, le titre se déroulera 2 ans après les évènements de Resident Evil 4. On retrouvera Claire et Leon avec une intrigue qui déroulera exclusivement dans la célèbre Maison Blanche.

D’ailleurs, sachez que Resident Evil 4 aura droit à une adaptation en VR sur Oculus Quest 2. En plus de la série Netflix, Capcom nous annonce que le reboot de la licence au cinéma, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, est désormais achevé. En effet, le tournage, qui s’est déroulé à Toronto, est terminé et il ne reste plus qu’à ajouter les différents effets spéciaux. Le film a en effet été récemment reporté à novembre prochain.