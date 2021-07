MY.GAMES dévoile ses résultats financiers du deuxième trimestre, boosté par le marché mobile

Il y a quelques jours, nous vous avions présenté un dossier complet sur le marché du jeu mobile, avec des interviews exclusives d’intervenants de MY.GAMES. L’éditeur vient de dévoiler ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de cette année, et les chiffres sont visiblement en hausse.

Un marché mobile toujours aussi porteur

Si l’éditeur ne compte qu’un petit pourcent de chiffre d’affaires en plus lors de ce deuxième trimestre 2021 (par rapport au deuxième trimestre 2020), MY.GAMES peut se targuer d’avoir réussi cela sans grosse sortie, notamment grâce à son implantation important aux Etats-Unis et dans quelques pays de l’Europe. Des chiffres dont se félicite Vasily Maguryan, PDG de MY.GAMES

« Au deuxième trimestre, nous sommes parvenus à maintenir la croissance de notre chiffre d’affaires malgré la tendance à la baisse du marché du jeu vidéo dans le monde. Cela a été possible grâce à notre approche stratégique de diversification et à une croissance naturelle de nos produits. Notre chiffre d’affaires a augmenté de 18% au premier semestre, malgré les résultats élevés de l’an dernier. De plus, nous continuons à rendre notre société plus efficiente : le deuxième trimestre 2021 a généré notre meilleur bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement depuis début 2020, soit 24%. »

Ces résultats sont avant tout le fruit du succès des jeux mobiles de l’éditeur, avec notamment Rush Royale, qui comptait 9 millions de téléchargements au mois de mars, et qui est devenu l’un des meilleurs lancements de MY.GAMES, avec 5,4 millions de chiffre d’affaires en juin 2021. Parmi les bons élèves, on compte également Warface, mais aussi Hustle Castle ou encore Grand Hotel Mania.

N’oublions pas que l’éditeur est aussi présent sur le marché du PC et consoles, notamment avec la version russe de Lost Ark, qui arrivera bientôt chez nous. Le MMO Skyforge atteint aujourd’hui les 13 millions de joueuses et joueurs inscrits, tandis que Conqueror’s Blade en compte 3,4 millions. Sur consoles, on aura aussi bientôt droit à Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread, annoncé il y a quelques semaines.