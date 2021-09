MX vs ATV Legends annoncé avec le mode carrière le plus profond de la série

Ce soir se tenait la conférence THQ Nordic pour célébrer les 10 ans de l’éditeur. On ne s’attendait pas à moult annonces et effectivement, la présentation fut assez courte. Après l’annonce de Outcast 2 et du remake de Destroy All Humans! 2, on a eu droit à l’officialisation de MX vs ATV Legends, le nouveau jeu de moto de Rainbow Studios.

Une sortie prochainement

Après nous avoir concocté MX vs ATV Unleashed puis MX vs ATV All Out, l’équipe nous prépare un tout nouvel opus intitulé MX vs ATV Legends. Celui-ci a diffusé une première bande-annonce pour nous montrer ses environnements et quelques séquences de gameplay ainsi que quelques captures d’écran nous montrent des moments à motos, à quad, à l’extérieur ou en intérieur.

Comme toujours, l’objectif est bien sûr de finir les courses tout-terrain en tête. Le jeu est jouable en solo mais aussi avec un autre joueur en local en écran scindé ou en multijoueur jusqu’à 16 participants. La plus grande avancée semble être le mode carrière, qui est décrit comme le plus solide jamais crée pour la licence. Un mode Trails sera aussi inédit et promet de mettre les pilotes à rude épreuve.

MX vs ATV Legends sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series. Pas encore de date de sortie mais il devrait arriver « prochainement » si l’on en croit la page Steam récemment mise en ligne.