MX vs ATV Legends

MX vs ATV Legends est un jeu de course de motos développé par Rainbow Studios, équipe habituelle de la franchise. Ce nouvel épisode propose de nouveaux environnements, définis comme plus vastes ainsi qu'un mode carrière plus abouti, qui proposera de nombreux défis. Le jeu est aussi jouable à deux joueurs en écran partagé et jusqu'à 16 en multijoueur.