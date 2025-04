Mouse Work est un party-game qui se basera sur l’aspect souris des Joy-Con de la Switch 2

Le Snipperclips de la Switch 2 ?

Nintendo lui-même tente d’offrir quelques mini-jeux à la souris avec Nintendo Switch 2 Welcome Tour, mais Mouse Work propose un enrobage un peu plus séduisant avec des mini-jeux plus festifs autour de ce concept.

Jouable jusqu’à 4 personnes, ce party-game nous fera incarner des souris (les rongeurs, pas la souris de votre PC) en quête de fromage, et pour cela, il faudra se mettre au travail. Chaque job qui vous sera proposé représentera un mini-jeu à accomplir, que ce soit professeur de sport, artiste ou espion. On en voit un premier aperçu avec une bande-annonce qui illustre les différentes activités que l’on va croiser. S’il sera bien plus amusant de jouer à tout cela entre amis ou en famille, les mini-jeux seront aussi jouables en solo.

Malgré cette annonce et cette première vidéo, aucune date de sortie n’a été annoncée pour ce Mouse Work, qui sera réservé à la Nintendo Switch 2.