Officialisé plus tôt dans l’année, Monster Hunter Wilds est le nouveau volet de la célèbre franchise de Capcom. Reprenant ce qui a fait le succès de Worlds, le titre ne va pas hésiter à tenter de nouvelles choses, notamment en accentuant son plan scénaristique. Un parti-pris osé mais qui pourrait apporter plus de profondeur. Si vous voulez tout savoir sur ce titre, on vous propose une vidéo de six minutes pour faire le point sur tout ce que l’on sait actuellement.

Monster Hunter Wilds est attendu pour 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il devrait bientôt se dévoiler davantage puisqu’attendu pour la Gamescom la semaine prochaine.