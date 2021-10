Monster Crown : Le Pokémon-like old-school enfin disponible

Projet attendu depuis 2020, Monster Crown est un pokemon-like développé par le Studio Aurum et édité par SOEDESCO. Bien loin du style d’un DokeV, que nous vous présentions il y a peu, le titre est plutôt à rapprocher d’un Nexomon ou encore d’un Temtem dans son approche. Un tout nouveau venu dans le cercle fermé des RPG ouvertement influencés par la franchise de Game Freak.

Avec son choix de colorimétrie et le chara design de son bestiaire, le jeu laisse présager un récit plus mature en comparaison des standards actuelles sur la licence Pokémon. Il semble aussi disposer d’une ambiance significative, assez éloignée de ce que peuvent proposer des titres comme ceux précédemment cités. L’envie des studios de privilégier une patte graphique qui n’est pas sans rappeler l’époque Game Boy, n’y est sans doute pas pour rien dans ce ressenti.

Monster Crown, entre pacte et fusion

L’histoire va nous emmener dans un monde peuplé de diverses créatures avec lesquelles vous devrez pactiser afin de les posséder. C’est à vous qu’il incombe de restaurer, ou non, l’équilibre de l’île Couronne qui est mis à mal par une femme maléfique en quête de pouvoir. La particularité du titre va être de mettre en avant un système de fusion de monstres qui offrira la possibilité d’augmenter considérablement le nombre de créatures disponibles en jeu.

Le trailer de lancement nous offre un aperçu des mécaniques de jeu, avec leurs particularités, ainsi qu’un avant-goût de la bande-son aux sonorités bien rétro. Monster Crown devrait contenir pas moins de 200 monstres jouables, plus du triple en incluant les fusionnés. L’équipe de développement promet également au moins deux fins différentes, qui dépendront de certains choix que devront faire les joueurs et joueuses, ainsi que la présence d’un système d’échange et de combat en ligne.

Une formule classique, mais qui peut s’appuyer sur un univers prometteur qu’il nous tarde de découvrir. Monster Crown est donc disponible dès aujourd’hui sur Steam et sur Nintendo Switch, comme le rappel aussi le tweet posté sur le compte twitter des développeurs.

Enfin, ce nouveau pokemon-like devrait également sortir sur les consoles PS4 et Xbox One à partir du 2 novembre.