Minimal Affect : Un RPG de science-fiction parodique annoncé pour 2021

Alors que la saga Mass Effect semble en pause suite au succès très mitigé de l’épisode Andromeda, son univers a grandement inspiré les développeurs de Toadman Studios qui ont décidé de concevoir un jeu parodique en hommage à la licence de Bioware. Intitulé Minimal Affect, il s’agira d’un RPG d’action et de science-fiction et sa fenêtre de sortie est déjà programmée pour l’an prochain sur PC et consoles.

Le commandant Creed est prêt à sauver la galaxie (ou pas !)

Edité par Sold Out, le titre du studio suédois se présente comme « une lettre d’amour à un genre de divertissement très populaire et qui vise à offrir une « épopée spatiale » authentique, mais inattendue, avec une équipe diversifiée composée de personnages douteux. » Le joueur incarnera Creed, le commandant du Star Alliance Balding Eagle, et sera entouré d’un drôle d’équipage dans un voyage inaugural qu’il ne sera pas prêt d’oublier.

Proposant une direction artistique similaire aux dessins animés, le jeu devrait inclure « tout ce que vous attendez d’un RPG d’action à la troisième personne ». Vous pourrez combattre des extraterrestres, rencontrer des personnages, apprendre de nouvelles compétences et effectuer de nombreuses quêtes principales et secondaires.

Selon Rasmus Davidsson, le directeur créatif du titre, « bien que l’histoire soit ridicule, le gameplay ne l’est certainement pas. Il s’agit d’un RPG d’action à part entière créé dans le style graphique de l’animation pour adultes que vous connaissez et appréciez. C’est avant tout une aventure spatiale comique à la moralité douteuse. »

Minimal Affect sortira en 2021 sur PC et consoles.