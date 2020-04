Minimal Affect

Minimal Affect est un RPG de science-fiction parodique et complètement loufoque développé par Toadman Studios et édité par Sold Out. S'inspirant grandement de la saga Mass Effect, le titre permet au joueur d'incarner le commandant Creed. Lui et son équipage doivent s'unir afin de sauver la galaxie d'une dangereuse menace.