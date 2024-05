Midnight Blood Rush annoncé, un roguelite vampirique qui sort les crocs dans son premier trailer sanglant

Il faudra avoir les dents longues pour survivre

Encore un roguelite nous direz-vous, mais Midnight Blood Rush entend bien changer quelques codes pour se démarquer des autres jeux du genre. Notre petit vampire affamé va devoir traverser des arènes remplies d’ennemis tout en devenant de plus en plus fort grâce à des améliorations acquises au fur et à mesure.

Un concept traditionnel donc, si ce n’est que pour obtenir ces améliorations, il va falloir donner de sa personne. Ou plutôt de son sang. Vous devrez en effet sacrifier vos points de vie pour obtenir ces bonus et de nouveaux pouvoirs vampiriques, ce qui va forcément rendre votre survie plus difficile. Vous pouvez heureusement dévorer vos ennemis pour vous soigner, mais il faudra être prudent pour ne pas finir six pieds sous-terre après avoir effectué un sacrifice.

Si le concept vous intrigue, sachez qu’une démo est disponible dès maintenant sur Steam. Elle contient 7 niveaux avec un boss et un mini-boss, ainsi que 25 pouvoirs différents à découvrir. Ce n’est même pas un quart du jeu complet, qui visera les 200 pouvoirs et 4 boss uniques, en plus d’une quarantaine d’ennemis issus du Culte du Soleil (qui sont moins marrants que ceux du Cirque).

Midnight Blood Rush n’a pas encore de date de sortie.