Microsoft travaille sur un assistant virtuel avec l’intelligence artificielle pour ses plateformes Xbox

Cortana 2.0

Le journaliste Tom Warren a pu avoir la confirmation que Microsoft était actuellement en train de développer un chatbot qui s’appliquerait à l’ensemble des plateformes Xbox, et qui pourrait ainsi servir d’aide pour vous dépanner, ou bien encore pour vous rembourser des jeux. Un support client virtuel qui est déjà très courant sur de nombreuses plateformes et sites aujourd’hui, mais qui serait ici directement un peu plus performant et centré sur les jeux ou sur les consoles Xbox, donc différent du Azure IA Bot Service déjà possédé par Microsoft. L’entreprise a répondu au journaliste :

« Nous testons un agent virtuel de support Xbox, un prototype interne d’un personnage animé capable d’aider sur les sujets de support Xbox à la voix ou à l’écrit. Le prototype permet aux joueurs d’obtenir plus facilement et plus rapidement de l’aide sur les sujets d’assistance en utilisant un langage naturel, en prenant les informations des pages d’assistance Xbox existantes. »

Un système qui va demander beaucoup de ressources et de tests en interne avant d’être lancé et disponible pour le grand public, notamment afin qu’il soit réactif dans toutes les langues et qu’il ne provoque pas d’erreur qu’un support client humain pourrait éviter. Rien de concret pour le moment donc, si ce n’est que la technologie est étudiée de très près.