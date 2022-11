Microsoft déclare que beaucoup d’exclusivités PlayStation sont de meilleure qualité que celles sur Xbox

En voulant contrer Microsoft et son projet de rachat d’Activision-Blizzard, Sony a donné tout ce qu’il avait pour son argumentaire, avec des tas de déclarations qui font les gros titres. Face à l’attaque du constructeur japonais, la réponse de Microsoft ne s’est pas faite attendre, puisque quelque jours après, un long document rédigé par Microsoft a été envoyé à la CMA (l’organisme britannique de régulation des marchés). Ce document est aujourd’hui rendu public, et dans celui-ci, on y voit que Microsoft chante les louanges des exclusivités PlayStation, pour montrer que Call of Duty ne manquera pas tellement au portfolio de Sony.

Les exclusivités au cœur du débat

Dans ce document, Microsoft explique aux régulateurs que la position de leader de Sony ne peut être menacée par le simple retrait d’une licence comme Call of Duty, étant donné que le constructeur japonais est leader sur le marché depuis plus de deux décennies, et dispose d’exclusivités fortes.

La firme de Phil Spencer rappelle que le nombre d’exclusivités sur PlayStation est cinq fois supérieur à celui sur Xbox, et que Sony est également un éditeur très influent, en plus d’être l’un des constructeurs leaders :

« En plus d’être le principal fournisseur de consoles, Sony est également un puissant éditeur de jeux. Sony est à peu près équivalent en taille à Activision et est près du double de la taille de Microsoft du côté de l’édition de jeux. Sony édite des licences first-party emblématiques, telles que God of War, The Last of Us, Marvel’s Spider-Man, Uncharted, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn et Days Gone, ainsi que Destiny 2, récemment acquis, tout en détenant des parts minoritaires dans Epic Games, l’éditeur de Fortnite, et From Software, le studio d’Elden Ring. »

La qualité des jeux PlayStation transformée en argument par Microsoft

Avec un tel catalogue, Microsoft estime que Sony ne pourra pas passer du jour au lendemain de sa position de leader à une position qui l’empêcherait d’être compétitif. Le constructeur américain déclare ainsi que :

« Sony a plus d’exclusivité que Microsoft, et nombre d’entre elles sont de meilleure qualité […] Non seulement les jeux exclusifs Sony ont plus de succès que ceux de Microsoft, mais ils reçoivent également de meilleures notes de la part des experts du secteur : le score Metacritic moyen pour les 20 meilleurs jeux exclusifs de Sony en 2021 était de 87/100, contre 80/100 pour Xbox ».

Si Microsoft veux bien admettre cela, c’est surtout pour minimiser sa force de frappe et montrer que ce rachat lui permettra de mieux pouvoir rivaliser avec Sony, sans que ce dernier soit totalement dépassé.

Cet argumentaire a déjà été souligné par Sony, qui pense que Microsoft essaye de rendre PlayStation « comme Nintendo », c’est à dire un rival qui ne joue pas vraiment dans la même cour, à cause d’exclusivités qui touchent à des genres autre que celui des shooters comme Call of Duty.